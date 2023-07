Big Bike Adventure New XL750 TRANSALP Sudah Bisa Dipesan di Surabaya, Segini Harganya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Astra Honda Motor (AHM) baru-baru ini resmi menghadirkan New XL750 TRANSALP sebagai pilihan baru bagi para pecinta sepeda motor Big Bike adventure touring di Indonesia.

Pun demikian di Jawa Timur, melalui MPM Honda Jatim Big Bike, motor ini juga sudah dipesan bagi masyarakat Jatim.

“MPM Honda Jatim memasarkan New XL750 TRANSALP dengan tiga varian warna yakni Honda Tricolor, Matte Ballistic Black Metallic serta Matte Iridium Gray Metallic dengan Harga Rp. 333.000.000 (on the road Surabaya)," kata Big Bike Manager MPM Honda Jatim, Yanuar Achmad, Kamis (6/7/2023) di MPM Simpang Dukuh Surabaya.

"Kami juga sudah membuka inden bagi konsumen setia Honda yang berminat membeli New XL750 TRANSALP,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, motor sport adventure ini memberikan sensasi kebanggaan berkendara melalui keseimbangan sempurna antara kemudahan pengendalian dan ketangguhan performa di berbagai kondisi jalan.

Nama “TRANSALP” sendiri, lanjutnya, telah lahir sejak pengembangan model pertama yakni XL600V pada tahun 1986.

“TRANSALP” memiliki arti melintasi pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Alpen di Eropa.

Dengan mengusung semangat “All-Rounder Adventure Touring Bike”, model ini diklaim memberikan kenyamanan saat dikendarai, tidak hanya saat melintasi jalan raya namun dalam menghadapi beragam situasi seperti jalur pegunungan hingga jalanan tidak beraspal.

Dan untuk mewujudkan pengalaman berkendara tersebut, motor Honda Dual-Purpose pertama ini dikembangkan dengan daya jelajah yang berskala besar serta disematkan bodi fairing dengan gaya desain bodi tangguh yang menyuguhkan aura petualangan sejati.

Limpahan fitur berteknologi tinggi dan gaya desain motor Big Bike menjadikan model ini sebagai sepeda motor sport adventure impian bagi para pecinta petualang selama 30 tahun.

"Dibekali mesin 750cc, New XL750 TRANSALP mampu menghasilkan tenaga yang berlimpah dan mudah dikendalikan guna memberi kenyamanan mengeksplorasi Indonesia. Motor Big Bike Honda ini menghadirkan sensasi kenyamanan berkendara jarak jauh dengan 5 pilihan riding mode yang mudah dioperasikan sesuai kondisi jalan. Melalui teknolgi Throttle by Wire with Assist/Slipper Clutch, New XL750 TRANSALP juga memberikan kemudahan untuk mengatur tingkat kepresisian tenaga yang dikeluarkan," jelas Yanuar terkait keunggulan mesin New XL750 TRANSALP.

Dikatakannya pula, New XL750 TRANSALP menjadi sepeda motor Adventure touring impian para penjelajah dengan fitur canggih.

Diantaranya sudah dilengkapi dengan fitur Full Digital Panel Meter berukuran 5 inci yang memudahkan pengendara untuk mendapatkan berbagai informasi sepeda motor saat berkendara.

Model ini juga ditunjang dengan ground clearance yang tinggi, memberi kenyamanan optimal saat dikendarai di jalanan berkontur tanah dan bebatuan, turing jarak jauh serta jalan berliku.

Sementara, pada bagian sasis, New XL750 TRANSALP telah dibekali dengan Inverted Telescopic Front Suspension dan Pro-Link Rear Monoshock yang dapat diatur ketinggiannya serta Swing Arm berbahan alumunium memungkinan pengendara untuk bermanuver lebih leluasa saat melalui medan semi off-road dengan bobot sepeda motor yang lebih ringan.

"Adapun Dldalam mendukung keamanan saat berkendara, produk ini telah disematkan ban bertipe Dual Purpose dan dilengkapi dengan Front Double Wavy Disc Brake serta ABS 2-Channel pada sistem pengereman depan," pungkas Yanuar.

