Di Balik Manisnya Panen Tebu di Lamongan, Petani Keluhkan Pahitnya Harga Pupuk Non Subsidi

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sektor perikanan dan komoditas tebu menjadi anak tiri dalam penjatahan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sehingga pilihan pada pupuk bersubsidi yang harganya mencekik menjadi pilihan terpaksa, seperti yang dirasakan para petani tebu di Lamongan.

Karena itulah, beberapa petani tebu mendapat kesempatan menyampaikan persoalan pupuk bersubsidi itu saat berdialog dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di sela kegiatan panen raya di Desa Tugu, Kecamatan Mantup, Rabu (5/7/2023).

Selain mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, petani juga meminta ada bantuan alat-alat pertanian. Semua yang disampaikan para petani itu direspons dengan sabar oleh Bupati Yuhronur.

Seperti disampaikan, Sudarsono (55), yang mengaku bersama petani tebu lainnya di Mantup kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. "Tolong kami dibantu, menanam tebu itu pupuknya harus ada," kata Sudarsono.

Sudarsono menambahkan, kalau petani seperti mereka diminta beralih ke pupuk non subsidi, jelas sangat berat karena harganya mahal. Ia meyebut, pupuk non subsidi jenis Za harganya Rp 400.000 per sak, Phonska di atas Rp 500.000 per sak. "Kalau petani tebu memakai pupuk organik, terus terang hasilnya kurang maksimal," katanya.

Lain lagi dengan Mukhid (50), petani tebu asal Sumberkerep ini tidak lagi memikirkan pupuk bersubsidi. Ia malah berharap adanya bantuan alat pertanian berupa traktor untuk keperluan mengolah lahan saat tanam tebu.

"Kalau Traktor masih tanggung untuk memotong akar-akar tebu saat hendak tanam lagi. Kalau akar tidak dihabiskan agar tanahnya diolah lagi, maka pasti produksinya berkurang," ungkap Mukhid yang menyebut

untuk sewa traktor per hektare Rp 1, 2 juta.

Ia menambahkan, petani juga butuh bibit tebu varietas baru serta bantuan pupuk dan obat-obatan. Termasuk pelatihan. "Sudah lama kami tidak mendapat pelatihan, dan bantuan pupuk juga perlu. Sebab kita kejar produksi," kata Mukhid.

Petani ketiga adalah Rasmiaji (45) yang mengusulkan agar KUD Pendowo di Kecamatan Sugio dijadikan kios penyalur pupuk. Dan kepada pabrik gula PT KTM (Kebun Tebu Mas) di Ngimbang yang menerima suplai tebu petani, agar mempercepat proses pengiriman tebu masuk ke pabrik. "Kalau bisa sehari kirim dua kali," kata Rasmiaji.

Sementara Bupati Yuhronur mengungkapkan bahwa semua sektor produksi pertanian memang memerlukan pupuk. "Petambak, petani tebu dan juga petani di lahan Perhutani juga butuh pupuk bersubsidi. Semua butuh pupuk, karena punya persepsi pupuk mendukung produksi," jelas Yuhronur.

Yuhronur menjelaskan, saat ini ada 9 jenis tanaman yang mendapatkan pupuk bersubsidi kecuali petani tambak dan petani tebu. Meski begitu, Pemkab Lamongan sudah sering kali menyurati pemerintah untuk persoalan pupuk.

Dan selama mengalami kekurangan pupuk bersubsidi itu, ia mendorong petani agar bisa mewujudkan pupuk organik. "Tidak hanya pupuk organik, agen hayati juga sama. Harus ada inisiatif," ujar Kaji Yes, sapaannya.

Terkait alat mesin pertanian, bupati akan mengusahakan dan meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, M Wahyudi untuk mencatat apa yang diminta petani tebu.

Terkait kebutuhan pelatihan memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani agar menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan bisa dikerjasamakan dengan KTM atau pihak kampus. "Harapannya ada peningkatan kemampuan, maka ada peningkatan produksi," katanya.

Sementara Wahyudi mengakui bahwa potensi tebu di Lamongan cukup besar. Pada 2022 lalu luas tanaman tebu di Lamongan mencapai 3.601 hektare, yang dapat menghasilkan 226.994 ton gula dengan provitas 613 kuintal per hektare. Kualitas yang dihasilkan juga sangat bagus karena rendemennya rata-rata 7,5 persen.

Dalam pemilihan varietas mayoritas menggunakan Bulu Lawang (BL), termasuk kategori tebu akhir (usia penanaman 1 tahun). Varietasnya sangat cocok untuk daerah tadah hujan dengan tekstur tanah liat. ****