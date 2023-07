Yamaha STSJ Hadirkan Promo Spesial untuk Pembelian All New R15 VVA, Bisa Dibeli dari Rumah

Promo pembelian sepeda motor sport Yamaha All New R15 VVA melalui E-Commerce Tokopedia.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) selaku main dealer motor Yamaha terbesar di Indonesia Timur yang meliputi area Jawa Timur, Kalselteng, Kaltim, dan Nusa Tenggara, terus memanjakan konsumen melalui beragam diskon spesial.

Kali ini, diskon spesial diberikan bagi konsumen yang ingin memiliki motor sport Yamaha All New R15 VVA melalui E-Commerce Tokopedia.

“Antusias konsumen yang tinggi terhadap Yamaha All New R15 VVA ini, memacu kami untuk terus memberikan berbagai program yang menguntungkan bagi konsumen," ujar Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra kepada SURYA.CO.ID, Selasa (4/7/2023).

"Maka dari itu, kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” imbuhnya.

Diskon spesial itu diperuntukkan bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi melalui e-commerce, di mana Yamaha STSJ memberikan potongan harga dengan total mencapai Rp 3,8 juta.

Selanjutnya, konsumen juga akan mendapatkan bonus berupa headset TWS setiap melakukan transaksi pembelian.

"Jadi, cukup mengunjungi official store Yamaha yang ada di Tokopedia yaitu Yamaha Jatim Official atau melalui link tokopedia.com/ymhjatim dan gunakan kode voucher YMHJTMJUN konsumen sudah bisa menikmati potongan harga yang diberikan."

“Potongan harga sebesar ini, hanya kami berikan bagi konsumen yang melakukan transaksi di e-commerce. Jadi jangan lupa untuk kunjungi official store kami di e-commerce,” jelas William secara rinci.

William juga mengatakan, bahwa program ini hanya berlaku untuk area Surabaya hingga periode transaksi Juni 2023.

Keuntungan lain yang didapat melalui transaksi ini, konsumen juga dapat menikmati fasilitas gratis ongkos kirim.

"Bisa dikatakan konsumen cukup menunggu di rumah, motor impian Yamaha All New R15 VVA akan diantarkan. Segera check out motornya, sebelum kehabisan," ajak William.

Untuk diketahui, informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui CS Yamaha STSJ di 08228–7777–898.