Pelatih Madura United Langsung Evaluasi Pemainnya Usai Tahan Imbang Persib Bandung 1-1

Tayang:
Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Rahadian Bagus
Suasana saat Madura United melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/7/2023). 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Pelatih Madura United, Mauricio Souza akan melakukan beberapa evaluasi terhadap pemainnya usai melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/7/2023).

Pada laga sore itu, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab ini berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor akhir 1-1.

Madura United unggul lebih awal lewat tendangan voli Hugo Gomes (Jaja) pada menit ke-5.

Sedangakan, Maung Bandung baru bisa menyamakan kedudukan lewat sepakan penalti David da Silva pada menit ke-78.

Mauricio Souza mengatakan, usai pulang dari Bandung, akan langsung melakukan beberapa evaluasi dan pembenahan strategi terhadap pemainnya.

Penilaian dia, hasil imbang 1-1 melawan Persib Bandung ini merupakan kerja keras yang positif dari pemainnya.

Ia mengaku senang karena pemainnya bisa memberikan perlawan penuh terhadap Persib Bandung hingga akhir pertandingan.

"Kita mencetak gol cepat tadi di babak pertama," kata Mauricio Souza.

Pengamatan pelatih asal Brazil itu, usai timnya lebih awal cetak gol, Persib Bandung langsung memberikan tekanan.

Meski begitu, ia tidak melihat ada perbedaan permainan yang lebih agresif dari Persib Bandung pasca gol yang dicetak oleh Jaja itu.

Pendapat dia, laga perdana ini merupakan pertandingan yang susah bagi dua tim.

"Kalau pertandingan perdana itu pasti merupakan pertandingan yang susah bagi tim mana pun," tutupnya.

Sumber: Surya
