Bupati Mas Dhito Didaulat Jadi Dewan Pembina Persik Kediri, Ajak Pendukung Jadi Suporter Bijak

SURYA.co.id | KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) didaulat menjadi Dewan Pembina Persik Kediri.

Hal ini terkuak setelah pertemuannya dengan Kapten Macan Putih, Arthur Irawan pada, Sabtu (1/7/2023).

Mas Dhito mengaku pertemuan tersebut membahas persepakbolaan di Kediri, mulai dari pengembangan akademi hingga pembangunan stadion yang sekarang sedang berlangsung.

“Yang tidak kalah penting adalah memikirkan bagaimana sepakbola Kediri satu tahun, dua tahun, lima tahun atau bahkan 10 tahun ke depan,” jelas Mas Dhito.

Bergabungnya bupati muda berusia 30 tahun itu bersama Persik Kediri membawa harapan baru bagi klub yang berkandang di Stadion Brawijaya.

Mas Dhito mengajak masyarakat Kediri untuk lebih bijak menjadi suporter.

Menurutnya, suporter yang baik adalah pendukung yang tidak hanya euforia saat menang, tetapi tetap memberi support ketika tim yang didukung tengah jatuh.

“Besar harapan saya dengan Persik bisa berkolaborasi dan bisa memajukan sepakbola Kediri menjadi sepakbola yang disegani di Asia Tenggara,” harapnya.

Kabar kehadiran Mas Dhito di klub yang pernah mengantongi 2 juara liga Indonesia itu juga diresmikan secara umum melalui unggahan akun instagram @persikfcofficial.

Dalam unggahan itu, disebutkan ucapan selamat datang kepada orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu.

“Sugeng rawuh Dhito Pramono Dewan Pembina Persik Kediri,” tulis akun tersebut dalam foto.

Sementara, Arthur meyakini bergabungnya Mas Dhito ke Persik akan membawa dampak besar terhadap timnya itu.

Menurutnya hal ini dapat dilihat dari passion dan kecintaan bupati berkacamata itu terhadap sepakbola.

“Kayak yang Mas Dhito bilang, kita nggak janji juara langsung, nggak janji top three langsung, tapi yang pasti kita sudah in the right direction, dan kita harus trust the process,” tandasnya.