Cegah Inflasi, Gerakan Pangan Murah Nasional di Surabaya Sediakan 18 Ton Beras

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah menyediakan sejumlah sembako yang bisa dibeli masyarakat dengan harga terjangkau, Senin (26/6/2023).

Gerakan Pangan Murah Nasional berlangsung di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS), gerakan pangan ini pun mendapat antusias masyarakat Kota Pahlawan.

Digelar secara nasional, acara ini dibuka serentak dari Jakarta oleh sejumlah Kementerian bersama beberapa BUMN. Peserta di daerah mengikuti secara daring.

Kegiatan tersebut, bertujuan untuk mencegah kenaikan harga sekaligus menekan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog menggelar Gerakan Pangan Murah Nasional di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS), Senin (26/6/2023) pagi. (SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway)

Baca juga: BREAKING NEWS Ratusan Warga Surabaya Antusias Berebut Sembako Murah di PISS

"Tujuan acara ini memang untuk menjaga kestabilan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti di sela acara.

Berkolaborasi dengan Bulog dan Pasar Induk, sejumlah sembako yang dijual didapatkan langsung dari petani. Sehingga, harga yang diberikan kepada pembeli pun relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Misalnya, harga telur yang dijual seharga Rp 27 ribu per kilogramnya. Kemudian, minyak goreng dijual di harga Rp 12.500 per liter dan cabai merah dijual Rp 5 ribu per seperempat kilogram.

Menurut Antiek, sejumlah komoditas tersebut biasanya mengalami kenaikan harga menjelang hari besar.

"Kenaikan harga biasanya terjadi untuk harga daging sapi, cabai telur dan daging ayam. Ayam dan telur naik karena memang ada kenaikan di proses produksi," ucapnya.

Berdasarkan pantauan di pasar di Surabaya, sejumlah harga kebutuhan tersebut memang mengalami gejala kenaikan, meski tak signifikan.

Hingga Minggu (25/6/2023) misalnya, harga telur di Surabaya mencapai Rp 30 ribu per kilogram, cabai rawit seharga Rp 31 ribu per kilogram serta daging ayam yang mencapai Rp 38 ribu per kilogram.

Untuk kebutuhan program ini, lanjut Antiek, pihaknya menyiapkan 18 ton beras, 1.200 pouch minyak goreng, hingga 350 kg cabai.

Diimbau, masyarakat Surabaya dapat langsung datang ke PISS untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.

"Karena ini merupakan produk langsung dari petani, maka harga pun relatif lebih murah dibanding pasar. Acara ini digelar sehari saja. Untuk Surabaya, acara dipusatkan di PISS," ungkap Antiek.