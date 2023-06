Akusisi 52 Persen Saham SLSA, ELPI Siap Lakukan Pengembangan Usaha Sektor Transhipment

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk atau perseroan yang melantai di pasar bursa dengan kode ELPI baru saja mengumumkan akusisi 52 persen saham PT Samudera Luas Sejahtera Abadi Tbk atau SLSA.

Akusisi tersebut dilakukan setelah ELPI mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPSTLB) Mei 2023 lalu untuk melakukan ekspansi bisnis lain, yaitu dibidang Transhipment atau pengangkutan barang dari satu pabean ke pabean lainnya.

"Setelah RUPSTLB, ELPI langsung tancap gas dengan mengakuisisi SLSA, yang kemudian menjadi entitas anak usaha khusus menjalankan bulk & transhipment," kata Wawan Heri Purnomo, Corporate Secretary ELPI, saat jumpa pers di Surabaya, Senin (26/6/2023).

Sebelumnya ELPI lebih dulu mengembangkan usaha di sektor Tug & Barge melalui entitas anak PT ELPI Nusantara Armada atau ENA.

Dengan ekspansi di sektor Transiphment ini, ELPI mentargetkan untuk bisa menjalankan salah satu visinya, yaitu menyediakan layanan Sustainable Total Marine Solutions.

"Langkah bisnis ini juga merupakan bagian dari implementasi rencana strategis Perseroan yang telah kami paparkan dapat public expose Mei lalu. Dimana target tahun ini, kami akan bergerak untuk sektor training & development, overseas shipping offshore dan bulk & transhipment," jelas Wawan.

Selanjutnya ELPI bersama SLSA, telah melakukan pengadaan satu unit kapal Mother Vessel Supramax Size yang akan segera diserahterimakan dengan estimasi bulan Juli 2023.

Rachmat Tri Jaya, Direktur SLSA menambahkan, kapal baru tersebut akan menjadi kapal transhipment pertama ELPI dan SLSA.

"Kami sangat antusias atas rencana ELPI pada SLSA, di mana saat ini SLSA berhasil mendapatkan kontrak jangka panjang selama 10 tahun dengan PT Bumi Nusantara Jaya untuk transhipment batu bara, sebagai tahap awal dari Kalimantan Selatan ke Sulawesi Tengah dan Halmahera," kata Rachmat.

Kapal baru yang diestimasi tiba Juli 2023 tersebut, begitu tiba, akan langsung on hire pengangkutan batu bara 1,1 juta matrik ton per tahun dengan nilai kontrak sekitar kurang lebih Rp.131,86 miliar per tahun.

Harga kapal tersebut senilai 10,75 juta dolar AS (USD) atau sekitar Rp 190 miliar.

Dana pembelian diperoleh dari Kredit Investasi melalui Bank OCBC-NISP.

"Dari perbankan kami dapat plafond sebesar Rp 154,70 miliar dan kami alokasikan untuk pengadaan kapal, docking dan pengadaan suku cadang material Mother Vessel," ungkap Rachmat.

Kapal MV Supramax bertonase 53.000 Death Weight Tonnage (DWT).

Rute yang siap dilayani menurut Rachmat, adalah Kalimantan Selatan ke Sulawesi Tengah dan Halmahera dengan muatan baru bara.

Irmayanti Tanoto, Enterprise Banking Business Bank OCBC NISP, meyampaikan, pihaknya dapat memberikan kredit ini karena yakin alokasi penggunaan dana valid, likuid dan didukung oleh portofolio dari pemegang sahamnya di antaranya ELPI.

"Dan penggunaan dana tersebut bagi kami clear serta telah terdapat kontrak jangka panjang. Kami melihat peluang bisnis di kemaritiman sangat besar dan dapat diandalkan dalam proses kredit dimana hal tersebut sejalan dengan salah satu appetite kredit kami di bidang logistik secara menyeluruh," terang Irmayanti.

Atas kredit investasi SLSA tersebut berdampak positif bagi penambahan revenue ELPI, di mana eksplorasi dan ekspansi bisnis semakin berkembang dari drilling & offshore support service merambah ke tug & barge hingga saat ini ke transhipment.

"Pemenuhan kewajiban atas kredit investasi dapat dipenuhi sendiri dari SLSA dari kontrak selama 10 tahun. ELPI hanya sebagai Corporate Guarantee dalam kredit dengan OCBC. Dan yang utama juga memperkuat posisi ELPI sebagai Corporate dengan brand Total Marine Solution," pungkas Wawan.