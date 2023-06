50 Ucapan Selamat Idul Adha 1444 H/ 2023 Bahasa Inggris serta Terjemahan, Cocok Dikirim via WhatsApp

SURYA.CO.ID - Hari Raya Idul Adha 1444 H/ 2023 tinggal menghitung hari.

Agar momen Idul Adha 1444 H/ 2023 semakin meriah, tak ada salahnya mengirimkan ucapan selamat.

Kali ini, Surya.co.id memberikan inspirasi ucapan selamat Idul Adha dalam bahasa Inggris disertai terjemahannya.

Contoh ucapan berikut sangat cocok dikirimkan sebagai pesan singkat di WhatsApp.

Selain itu, juga menarik untuk dijadikan status di media sosial.

Langsung saja, berikut 50 ucapan selamat Idul Adha 1444 H/ 2023 berbahasa Inggris.

ILUSTRASI Idul Adha 2023 (CANVA)

1. Eid Al-Adha Mubarak! May you have a wonderful Eid Al-Adha this year.

Selamat Hari Raya Idul Adha! Semoga Idul Adha Anda tahun ini menyenangkan.

2. May your sincere prayers be answered. Eid Al-Adha Mubarak to you and your loved ones.

Semoga Allah SWT mengabulkan doa Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda dan orang-orang tercinta.

3. Wishing you a very Happy Eid Al-Adha! Cherish every moment of this beautiful festival and may all your dreams come true soon.

Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat menikmati setiap momen yang indah ini dan semoga semua impian Anda segera terwujud.

4. May this Eid bring happiness to you and your family. Eid Al-Adha Mubarak!

Semoga hari raya ini membawa kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha!