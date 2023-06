Rektor ITS Daftarkan Nama Baru ITS University ke Kemenkumham, Ingin Lindungi Identitasnya

Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Perubahan besar akan segera terjadi pada salah satu kampus terbaik di Indonesia yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kabar mengenai rencana pergantian nama ITS menjadi ITS University tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Menanggapi kabar tersebut, Rektor ITS, Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng., IPU, A.Eng membenarkan bahwa pihaknya tengah mendaftarkan merek "ITS University" ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

"ITS berinisiatif untuk mendaftarkan merek "ITS University" untuk mengantisipasi perlindungan merek, kebutuhan organisasi dan branding institusi di masa mendatang," ujar Prof Ashari kepada SURYA.co.id, Kamis (22/6/2023).

Pendaftaran merek "ITS University" ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan langkah strategis yang diambil oleh Rektor ITS untuk melindungi segala hal yang terkait dengan identitas ITS saat ini, serta potensi identitas yang akan datang.

"Saat ini, ITS sedang bekerja sama dengan seluruh organ dan pemangku kepentingan dalam menyusun studi akademik terkait penggunaan branding 'ITS University'. Langkah ini akan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Perubahan nama ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi dan daya tarik kampus yang memilki lahan seluas 180 hektar dengan bangunan seluas 150.000 meter persegi itu sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional.