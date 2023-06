Pemeliharaan Tanpa Padam PLN Berkontribusi Turunkan Gangguan Hingga 30 Persen Hingga Juni 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menggelar pemeliharaan tanpa padam lintas unit (borderless) dan rabas pohon yang mendekati jaringan listrik dengan menggandeng Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKRTH) Kota Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung mulai Senin (19/6/2023) hingga Kamis (22/6/2023) tersebut, PLN menerjunkan 40 personel pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) sentuh langsung (SL) lintas unit, 36 personel pemeliharaan rabas-rabas dan 25 personel dari DKRTH, kegiatan menyasar sejumlah titik di wilayah Ngagel, Rungkut, Darmo Permai, dan Tandes.

"Melalui kegiatan lintas unit dan kolaborasi dengan DKRTH dilaksanakan pekerjaan di sejumlah titik untuk memastikan layanan PLN tetap andal tanpa padam. Lebih dari 1500 pelanggan mendapatkan peningkatan keandalan tanpa padam," kata Lasiran, General Manager PLN UID Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Hingga Juni 2023, kegiatan serupa telah telah digelar di Jember, Ponorogo, Mojokerto dan Surabaya.

Secara kumulatif sebanyak Rp 1,02 miliar terselamatkan dan saving kWh hingga sebesar 1 juta kWh.

Dalam kegiatan borderless PDKB TM yang dilakukan oleh tim gabungan dari PLN UP3 Surabaya Selatan, UP3 Surabaya Utara, UP3 Surabaya Barat, UP3 Sidoarjo, UP3 Gresik dan UP3 Pamekasan juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya padam karena gangguan.

Kegiatan pengamanan borderless PDKB ini mengamankan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dari potensi gangguan binatang, pengamanan Right of Way (ROW) 3 meter dari jaringan SUTM, perbaikan konstruksi jaringan SUTM, pemeliharaan rabas menggunakan skylift.

Tentunya keseluruhan aktivitas dilakukan dengan mengutamakan keselamatan ketenagalistrikan.

"Dengan kegiatan rutin ini tren gangguan menurun hingga 30 persen dibanding tahun lalu. Target kami dengan adanya perabasan ini komitmen gangguan pohon nihil, meningkatkan kesadaran dan kesukarelaan masyarakat untuk turut serta menjaga keandalan jaringan listrik dengan merelakan pohon nya dipangkas," jelas Lasiran.

Perwakilan DKRTH, Heri Kuswanto menyatakan dukungan penuh terhadap program peningkatan keandalan PLN.

Ia berharap melalui sinergi dua instansi dapat meningkatkan kualitas layanan kelistrikan di Surabaya.

"Hari ini kami menerjunkan 25 personel melakukan perantingan pohon-pohon produktif di Surabaya dengan tetap mempertahankan estetika sementara PLN merawat jaringannya. Harapan kami gangguan pohon terhadap jaringan listrik semakin berkurang. Kolaborasi terus berlanjut demi kenyamanan masyarakat," pungkas Heri.