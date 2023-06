Antisipasi Permintaan Properti di Surabaya, Sinar Mas Land Luncurkan Kluster Baru Wisata Bukit Mas

habibur rohman/surya.co.id

Surabaya Division Head Aditya Susantio (baju batik), Head of Sales and Promotion SML Surabaya Arvina Syawir dan Head of Wisata Bukit Mas Mario Kurniawan (baju merah) memaparkan pertumbuhan sektor 'real estate' oleh Sinar Mas Land di wilayah Surabaya, Rabu (21/6/2023). Sinar Mas Land berupaya memenuhi kebutuhan perumahan untuk konsumen di Surabaya salah satunya dengan mengembangkan klaster Chelsea di Wisata Bukit Mas.