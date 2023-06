UNGKAPAN Song Ui-Young Usai Debut di Persebaya Surabaya, Dibikin Kagum Atmosfer Bonek

SURYA.co.id, - Song Ui-Young ungkap langsung jatuh hati usai ukir debut di Persebaya Surabaya.

Pemain asal Korea Selatan itu langsung dipasang sebagai starter oleh pelatih Aji Santoso di laga Persebaya vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/6/2023) lalu.

Song Ui-Young langsung merasakan sambutan luar biasa dari puluhan ribu Bonek (pendukung setia Persebaya) yang memenuhi stadion.

Bonek tak henti-hentinya menyuarakan dukungan serta berkreasi melalui koreografi di setiap sudut.

Atmosfir yang diberikan oleh Bonek ternyata berhasil membuat kagum seorang Song Ui-Young.

Song Ui-Young saat beraksi di laga Persebaya vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/6/2023) (Persija)

Pemain berusia 29 tahun itu bahkan mengaku sudah jatuh hati.

Hal itu seperti yang ia ungkapkan dalam akun instagram pribadi miliknya @song_uiyoung.

"Pertandingan persahabatan untuk tim. Terima kasih telah menciptakan atmosfer luar biasa. Jatuh cinta dengan Green Force!!"

Song Ui-Young sendiri bakal menjalani musim perdananya bermain di Liga Indonesia.

Sebelumnya, pemain kelahiran Korea Selatan itu banyak bermain di Liga Singapura hingga Liga Thailand.

Pemain berposisi gelandang serang tersebut musim lalu membela Nongbua Pitchaya FC di kasta tertinggi Liga Thailand.

Dipuji di Laga Debut

Debut Song Ui-Young berujung pada pujian yang dilontarkan oleh Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso.