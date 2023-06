Pemkab Lamongan Luncurkan Program Ferrameg untuk Cegah Stunting, Paciran Jadi Perhatian Khusus

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Di Kabupaten Lamongan, semua lapisan dilibatkan untuk menekan angka stunting.

Termasuk penurunan angka kematian ibu dan anak yang dimulai sejak dini.

Salah satunya dengan peluncuran program Fe Hari Rabu Megilan (Ferrameg) yang di-launching langsung oleh Bupati Yuhronur Efendi di SMP Negeri 2 Lamongan, Senin (19/6/2023).

Program aksi bergizi tersebut, juga intens diberlakukan di Kecamatan Paciran, yang ditengarai potensi stuntingnya paling tinggi. Dan ditambah kewajiban ibu menyusui (ASI) untuk anaknya selama dua tahun penuh.

Gerakan serentak yang di ikuti di setiap kecamatan ini, ditujukan agar ferrous yang diminum remaja putri dapat dilakukan secara konsisten seminggu sekali, sepanjang tahun di setiap hari Rabu.

Berdasarkan sensus kesehatan nasional, dari 76 persen capaian ferrous yang telah dibagikan pada remaja putri, hanya 1,4 persen tablet tambah darah (fe) yang diminum. Sehingga perlu adanya pembangunan kesadaran pada remaja putri, orang tua dan guru sebagai pendorong.

“Saat ini, yang harus kita lakukan adalah memberikan kesadaran bahwa gerakan ini harus dijaga dan konsisten. Pastikan tablet tambah darah diminum," ujar Bupati Yuhronur.

Ditambahkan, sejauh ini capaian ferrous atau tablet penambah darah di Lamongan telah mencapai 71,63 persen. Sementara untuk ibu hamil telah mencapai 92,35 persen.

Sedangkan berdasarkan hasil screening TTD pada remaja putri di Kabupaten Lamongan, diketahui masih terdapat 4,45 persen yang status risiko merah.

"Ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus menekan dan menjaga resiko anemia," kata Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dr Taufik Hidayat menambahkan, bahwa penanganan stunting dikelompokkan menjadi 2. Yakni secara kuratif dengan menemukan kasus stunting yang berpijak pada data dari kegiatan bulan timbang, dan dilanjutkan secara preventif melalui upaya pencegahan.

”Kita harus melakukan 2 hal untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus stunting," katanya.

Secara kuratif yang didasarkan data bulan timbang harus diperhatikan dengan seksama saat melakukan input data by name by address, karena dari situ dapat menghitung kasus secara angka.

"Setelah terhitung, baru akan dilanjutkan dengan penyusunan upaya,” tegas Taufik.