Mahasiswa UWKS Beri Pelatihan Digital Safety untuk Warga Kelurahan Made Sambikerep Surabaya

SURYA.co.id, Surabaya - Sebanyak 21 mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RW 2, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Mereka memberikan pelatihan kepada masyarakat serta berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Selama tiga bulan terakhir, para mahasiswa KKN telah mendampingi pembelajaran yang dilakukan siswa di tingkat PAUD dan Sekolah Dasar yang berlokasi di RW 2 Kelurahan Made.

Salah satu program yang dijalankan adalah 'I Want to Be' yang bertujuan menginspirasi siswa-siswi melalui kegiatan menggambar cita-citanya. Selain itu, mahasiswa KKN juga mengadakan lomba cerdas cermat.

Dihari terakhir KKN, para mahasiswa memberikan pelatihan mengenai digital safety kepada puluhan warga yang hadir di Balai RW 2 Kelurahan Made Surabaya, Sabtu (17/6/2023) malam. Pelatihan ini di pandu langsung oleh William Sotaro Mendrofa yang merupakan mahasiswa Informatika UWKS.

Pelatihan ini berfokus pada bagaimana warga Kelurahan Made dapat menggunakan teknologi digital secara aman. William meminta para warga agar lebih waspada untuk menghindari penipuan yang marak terjadi saat ini.

"Penipuan Digital makin marak saat ini dan modusnya atau caranya berubah-ubah, bahkan terus bertambah," kata William.

Dengan modus yang kian banyak jumlahnya, William berharap warga sebagai pengguna media digital perlu memiliki kompetensi keamanan digital.

Antara lain dalam mengamankan perangkat baik hardware dan software, mengamankan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan keamanan digital bagi anak.

"Banyak masyarakat menjadi korban kejahatan digital akibat rekam jejak apa yang di-upload di media sosial. Hal ini harus disadari bapak dan ibu untuk menjaga diri agar tidak jadi korban," ungkap William dihadapan puluhan warga.

Selain itu, William juga menyampaikan bahwa salah satu ancaman keamanan digital dari segi sofware adalah malware, yakni perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi bahkan uang dari pemilik perangkat.

"Malware sudah ada sejak komputer lahir, jenisnya ada virus, trojan, worm, ransomware, dan spyware. Sifat dari Malware biasanya merusak, dia menjangkiti perangkat dan akan mengalami gangguan," terangnya.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Tri Tjahyo Poernomo, SE., MM menjelaskan dipilihnya Kelurahan Made sebagai tempat KKN mahasiswa dikarenakan Kelurahan Made merupakan salah satu kawasan diujung barat Kota Surabaya yang suasananya seperti perdesaan yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu memberi sentuhan edukasi untuk warga Made supaya terhindar dari penipuan dalam penggunaan teknologi digital.

"Banyak penipuan yang terjadi di masyarakat bukan karena kesalahan teknologi atau niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman dan kecerdasan dalam memanfaatkannya. Kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih terbatas, oleh karena itu, tugas kami adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam bidang IT," ungkapnya.

"Proses ini tidak akan selesai dalam semalam. Kami sebagai perguruan tinggi tetap terbuka untuk membantu jika ada masyarakat yang masih membutuhkan penjelasan dari mahasiswa KKN atau pihak kampus, karena kesadaran yang cerdas dalam penggunaan teknologi tidak dapat langsung terwujud dalam semalam. Proses ini harus berkelanjutan," tutupnya.