Rockin Surabaya Satukan Genre Musik Super Cadas, Gelar Konser hingga Art Exhibition

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Genre musik super cadas di Kota Surabaya bergeliat lagi. Belum lama ini, sebanyak 10 band dari beragam genre musik super cadas menggebrak di ajang Rockin Surabaya di GOR Hayam Wuruk, Surabaya.

Selain konser musik, dalam ajang ini juga diisi dengan Art Exhibition yang menampilkan dark art exhibition, dark make up artist, pameran komik karya Indonesia (inferno178 comics) hingga jualan koleksi kaset pita.

Rockin Surabaya ini, tampil perdana dengan dihadiri band-band underground ternama yang sudah banyak dikenal oelh kalangan penikmat musik keras.

Mereka adalah Dead Pixel, DMNDRUSH, Deadly Summer, Somniumsaic, Ocean, Brigade07, Wolfxfeet, Day For Uncle Sam, Fraud dan ditutup dengan penampilan apik Down For Life dari Solo.

Nama band terakhir, Down For Life dari Solo dikenal sebagai band yang memiliki basis fans fanatik di berbagai daerah.

Hal istimewa lainnya, adalah tampilnya Day For Uncle Sam yang beberapa waktu lalu menjadi pemenang Dare To Be The Next Superstar di Final Regional, yang kini bakal tampil di fase Grand Final Jakarta.

Dare To Be The Next Superstar sendiri adalah ajang kompetisi musik yang besar di Indonesia dalam setahun terakhir ini.

Ajang tersebut, menyaring band-band berbakat dari seluruh Indonesia. Band Day For Uncle Sam kini juga sudah mulai banyak dapat undangan tampil seperti di Jakarta Fair.

“Jadi di ajang Rockin Surabaya ini, kami undang band-band ternama di kalangan penikmat musik underground, Rockin Surabaya ini juga menyatukan beragam genre,” kata Affan Haris, koordinator rockinverse.id yang mewadahi musik-musik di Surabaya dan sekitarnya pada Kamis (15/6/2023).

“Ini baru pertama kali kami gelar, harapannya ke depan bisa lebih besar dan merangkul semua genre musik dari berbagai daerah,” pungkasnya.