Frank & co Tampilkan Perhiasan Istimewa di Ajang Fashion Show 'Kaleidoscope Dreams' by Monica Ivena

Fashion show bertema ‘Kaleidoscope Dreams’ karya fashion designer Monica Ivena yang didukung oleh produk perhiasan istimewa dari Frank & co.

Frank & co

SURYA.co.id | SURABAYA - Brand perhiasan berlian Frank & co mempersembahkan perhiasan istimewa yang dibuat khusus untuk fashion show bertema ‘Kaleidoscope Dreams’ karya fashion designer Monica Ivena.

Frank & co. yang dikenal sebagai brand perhiasan berlian dengan desain elegan, classic, dan timeless, melakukan inovasi dengan membuat perhiasan berlian customized yang eksklusif dengan menyesuaikan desain busana karya Monica Ivena yang feminine, intricate, andwhimsical.

"Perhiasan berlian dari Frank & co. yang dibuat khusus untuk fashion show ini memiliki desain classic modern with a twist," kata Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut Ferdy menjelaskan, Frank & co. berkomitmen untuk selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Melalui pengembangan desain, pemutakhiran teknologi, hingga pemilihan partner-partner yang tepat dan sesuai dengan value dari Frank & co.

"Salah satunya tentu Monica Ivena yang karyanya bukan hanya indah, namun juga berkualitas tinggi, inovatif, serta mendunia," jelas Ferdy.

Frank & co membuat khusus perhiasan berlian yang masing-masing ditampilkan pada opening sequence fashion show kali ini.

Beberapa perhiasan berlian tersebut memiliki tema yang sesuai dengan tema ‘Kaleidoscope Dreams’ dari Monica Ivena.

Perhiasan dari Frank & co. ini, yang terdiri dari beberapa cincin dan anting-anting, menggunakan berlian dengan tingkat warna F dan kejernihan VVS, yellow diamonds, serta precious stones berupa ruby merah yang menawan dan safir biru yang mewah.

Warna-warni cerah dari precious stones dan kilau berlian F VVS membuat perhiasan Frank & co. ini tampil beda dan berkarakter, namun tetap tidak meninggalkan kesan timeless dan elegan yang selama ini diusungnya.

Desain perhiasan yang modern ini menyesuaikan dengan garis gaya busana yang ditampilkan pada fashion show.

Satu perhiasan berlian dengan ruby dalam bentuk cincin dengan desain modern yang dipersembahkan kali ini, memiliki total 66 butir round diamond serta 3 butir pear shape ruby.

Cincin berlian lainnya dengan detil bunga serta sayap-sayap di bagian atasnya memiliki total 43 butir regular diamond dengan round dan pear shape serta 81 butir yellow diamonds.

Cincin berlian lainnya yang juga dilengkapi dengan yellow diamonds, memiliki desain layaknya kepak sayap yang cantik, memiliki total 62 butir regular diamond dan 104 butir yellow diamonds.

Dari persembahan ini, terdapat juga cincin berlian yang dilengkapi dengan precious stone safir biru, dengan desain modern elegan, yang memiliki total 48 butir round diamond dan 48 butir yellow diamond serta 1 butir safir biru.