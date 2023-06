Alfamart Hibahkan Modal Usaha Rp 180 Juta pada Pemilik Toko Virtual Alfamind

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan UMKM, Alfamart melalui unit bisnis virtualnya yakni Alfamind, memberikan hibah modal usaha bagi para pemilik toko virtual (Store Owner) di aplikasi Alfamind.

Bantuan modal usaha untuk Store Owner (SO) nasional ini diserahkan secara simbolis dalam acara Meet and Greet All Champion oleh Virtual Store General Manager Alfamind, Viendra Primadia di Alfa X Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan disaksikan oleh seluruh SO Champion di Indonesia via online Zoom, Kamis (8/6/2023) lalu.

“Bantuan ini adalah apresiasi dari perusahaan untuk teman-teman Store Owner Alfamind yang memiliki performa luar biasa selama bergabung sebagai SO, aktif dalam grup dan memiliki omzet yang baik," kata Viendra di sela acara.

Diharapkan, bantuan modal ini dapat digunakan untuk menambah stok barang sehingga peluang meningkatkan penjualan akan semakin tinggi.

Bantuan modal yang berupa hibah ini akan diberikan kepada 80 orang champion, yang terbagi dalam 2 tahap dengan total bantuan modal yang diberikan sebesar Rp 160 juta di tahun 2023.

“Kami berharap bantuan ini bisa menjadi contoh bagi SO lainnya atau calon-calon SO, bahwa toko virtual Alfamind ini menjanjikan sebab ke depannya konsumen akan beralih pada tren belanja virtual,” jelas Viendra.

Ida Yuliati, 55, Store Owner Alfamind Surabaya tidak menyangka upanya membangun toko virtual Alfamind selama ini diapresiasi.

"Terima kasih Alfamart dan Alfamind yang sudah luar biasa mengapresiasi kami. Setelah April kemarin memberikan voucher belanja bagi para wanita hebat, kali ini memberikan hibah modal usaha Rp 2 juta untuk setiap champion," ujar Ida.

Bagi Ida, membangun toko virtual memiliki tantangan tersendiri. "Meski tidak perlu modal, kita juga harus membangun jaringan lewat komunitas-komunitas. Maka di situlah omzet akan mengikuti," imbuhnya.

Produk yang banyak dijual Ida selama ini yakni perkakas rumah tangga. Selain tetangga, konsumen terbesar Ida adalah karyawan di tempat ia bekerja. ****