Dukung Forum Smart City Nasional 2023, Performa Optima Group Gelar Pameran Teknologi Informasi

SURYA.co.id, SURABAYA - Performa Optima Group ikut mendukung gelaran Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional 2023 di Surabaya, Senin-Rabu (12-14/6/2023). Forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Pemkot Surabaya ini menargetkan terwujudnya digitalisasi pelayanan masyarakat di Indonesia.

Performa Optima merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta telah menjadi penyedia e-catalogue Nasional.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang hadir di lokasi sempat berkeliling di 50 stand pameran secara bergiliran. Ia melihat berbagai produk di Pameran Infrastruktur dalam bidang teknologi informasi.

Seusai berkeliling, Wali Kota Eri mengapresiasi pameran ini. “Semua daerah bisa melihat dan mengintegrasikan pelayanan publik, jadi akan saling melengkapi antar daerah untuk membuat yang terbaik bagi kepentingan rakyat," kata Cak Eri.

"Terima kasih telah meletakkan Surabaya yang bisa menjalankan Smart City. Serta, terima kasih Performa Optima Group yang sudah memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Direktur Performa Optimal Grup, Stefanus Sugeng Irawan siap mendukung digitalisasi pelayanan di Surabaya. Sejak 2007, pihaknya mendukung pembangunan berbasis teknologi informasi di Kota Surabaya.

Sehingga, High Technology (teknologi tinggi) yang dimiliki Kota Surabaya, mampu bersaing dengan kota besar lainnya di Indonesia.

"Sebagai warga Surabaya, saya memiliki kewajiban untuk membangun Kota Surabaya menjadi kota yang High Technologi. Kita setiap tahun, selalu menawarkan IT (Information and Technology) yang bisa diaplikasikan di Dinas (OPD) Surabaya,” kata Stefanus.

Teknologi informasi yang dimiliki oleh Kota Surabaya merupakan salah satu IT yang terbaik di Indonesia. Hal ini telah dilanjutkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dari kepemimpinan sebelumnya.

Di antara kecanggihan tersebut, adanya teknologi berbasis dalam satu genggaman atau control in one hand. "Surabaya masih the best dari kota yang lain. Bahkan dengan Jakarta pun, lebih bagus Surabaya dari sisi teknologi,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi memiliki berbagai kelebihan. Hal ini pula yang menarik kepala daerah lain untuk ikut mereplikasi teknologi tersebut.

“Lebih cepat dan lebih mudah, serta user friendly (ramah pengguna) karena Surabaya sangat bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia," katanya.

"Veberapa Bupati/Walikota di tempat lainnya setelah melihat paparan Pak Eri kaget, Surabaya bisa sampai sejauh ini. Pak Wali pun mempersilahkan mereplikasi aplikasi yang dibuat oleh Surabaya untuk dipakai kota lain,” jelasnya.

Performa Optima Group turut mendukung pengembangan program Smart City di Kota Surabaya. Di antaranya melalui Smart Environment, yakni pembangunan tata kelola lingkungan yang baik dan cerdas.

Teknologi tersebut turut dipamerkan dalam acara ini. "Ada berbagai jenis produk yang dipamerkan arahnya ke komunikasi dan informatika. Sehingga condong ke data center, efisiensi jaringan, dan software aplikasi yang bisa digabungkan dengan hardware. Jadi bisa menjadi satu sistem yang terintegrasi,” katanya. (bob)