Suka Hal-Hal Mistis? Coba Dengarkan 5 Podcast Horor Seru Ini di Aplikasi Noice

SURYA.co.id - Apakah Anda suka mendengar cerita–cerita mistis atau cerita horor?

Memang, cerita berbau mistis dan horor selalu saja ramai peminat, mulai dari anak–anak hingga orang dewasa pasti suka mendengarkan cerita horor.

Kini, seiring dengan perkembangan teknologi, untuk mendengarkan berbagai cerita horor sudah ada banyak aplikasi yang bisa digunakan.

Misalnya saja, jika Anda ingin mendengarkan podcast horor seperti podcast Kisah Tanah Jawa, Anda bisa mendengarkannya di Noice.

Selain podcast Kisah Tanah Jawa, di Noice ada beragam podcast horor lainnya yang bisa Anda dengarkan.

Tentunya kisah yang dibawa siap membuat bulu kuduk Anda merinding.

Berbagai Podcast Misteri Keren di Noice

Sebagai penyuka kisah–kisah horor yang penuh misteri, tentu Anda ingin mendengar berbagai podcast yang menawarkan kisah misteri, kan?

Ada banyak sekali podcast yang membahas berbagai kejadian misterius.

Berikut ini adalah berbagai podcast misteri keren yang dapat Anda saksikan di Noice:

1. Podcast Kisah Tanah Jawa

Rekomendasi podcast misteri pertama jatuh pada Kisah Tanah Jawa. Nama podcast yang satu ini pasti sudah tak asing lagi di telinga Anda.

Apa lagi jika Anda adalah penonton setia kanal YouTube Kisah Tanah Jawa dan pembaca setia novel Kisah Tanah Jawa.

Podcast Kisah Tanah Jawa sendiri tercipta dari kolaborasi antara tim riset Kisah Tanah Jawa dan Om Hao yang memang sudah terkenal mampu mengupas tuntas berbagai cerita misteri.

Pastinya Anda tak akan kecewa dengan cerita yang dibawakan podcast ini.

Seperti namanya, podcast ini membahas misteri yang terjadi di daerah Jawa.

Fokusnya tentu saja pada kisah mistis yang kerap terjadi di wilayah Jawa yang dianggap wingit.

Gaya penceritaan yang seru dan santai serta kemampuan mengangkat kisah mistis dengan tuntas membuat Kisah Tanah Jawa memiliki banyak penggemar.

Tercatat, hingga saat ini, Kisah Tanah Jawa sudah punya 32 episode seru yang siap menemani hari Anda.

2. Risa Saraswati: The Podcast

Siapa yang tak kenal dengan Risa Saraswati? Penulis novel Danur ini memang terkenal mampu melihat hal–hal tak kasat mata. Ia juga mampu menceritakan pengalamannya dengan kata–kata yang mudah dipahami masyarakat.

Tak hanya aktif dalam dunia kepenulisan, kini Risa Saraswati pun aktif membuat beragam podcast yang menceritakan berbagai kejadian mistis. Podcast tersebut diberi nama Risa Saraswati: The Podcast.

Dalam podcast ini tertuang kisah Risa Saraswati bersama dengan geng Jurnal Risa yang juga memiliki kemampuan supranatural. Cerita yang tersaji tentu saja cerita mistis yang dialami Risa Saraswati sendiri atau kisah mistis yang dialami tim Jurnal Risa.

Tak cuma itu, di beberapa episode, Risa Saraswati juga menceritakan tentang teman–teman hantunya. Dijamin, setiap cerita dari kanal Risa Saraswati: The Podcast, siap buat bulu kuduk Anda merinding.

3. Do You See What I See?

Podcast misteri seru lainnya yang cocok Anda dengarkan adalah Do You See What I See. Podcast yang satu ini membahas berbagai kisah misteri yang dekat dengan kehidupan pendengar. Bagaimana tidak, yang dibahas dan diceritakan pada podcast ini adalah kejadian misterius yang dialami langsung oleh pengirim audio.

Jadi, di podcast ini, setiap episode akan membahas satu cerita mistis yang dialami oleh satu pengirim yang mengirimkan kisahnya ke Do You See What I See ini. Tentunya setiap episode punya cerita yang berbeda – beda, jadi Anda tak akan bosan tiap kali menyimak podcast ini.

Lebih kerennya lagi, jika Anda pernah mengalami kejadian mistis yang tak masuk akal, Anda juga boleh mengirimkan kisah Anda ke Do You See What I See ini. Nanti kisah Anda akan dipublish dan didengarkan oleh banyak orang.

4. Malam Kliwon

Malam Kliwon, sebuah podcast yang diciptakan oleh Bimoky dan Dhanu juga menjadi salah satu rekomendasi podcast misteri yang sayang untuk dilewatkan. Podcast yang satu ini sangat cocok untuk Anda yang suka podcast misteri horor yang membahas kisah misteri dengan gaya yang santai dan fun.

Tiap kisah yang disajikan Malam Kliwon selalu dapat membuat bulu kuduk pendengarnya merinding. Kesan horornya juga makin bertambah dengan penambahan musik–musik misterius selama cerita berlangsung.

Hal lain yang menarik dari podcast ini adalah kisah misterinya yang diangkat dari pengalaman pribadi banyak orang dari berbagai daerah. Sudut pandang orang pertama yang digunakan selama bercerita pun membuat pendengar seolah–olah menyaksikan kejadian misterius tersebut di depan mata mereka.

Malam Kliwon juga menerima kisah misteri dari para pendengar. Anda bisa mengirimkan cerita misteri Anda ke sini dan lihat bagaimana cerita Anda didengarkan oleh ratusan ribu penggemar misteri.

Itulah berbagai rekomendasi podcast misteri seru yang layak Anda dengarkan.

Bagaimana? Apa Anda sudah tau mau mendengarkan podcast apa?

Semua podcast ini tersedia di aplikasi Noice, aplikasi audio terbesar dan terlengkap se Indonesia.

Yuk segera unduh aplikasi Noice di gadget Anda dan dengarkan beragam podcast horor terbaik khusus untuk Anda.