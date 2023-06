Pelni Sosialisasikan Tarif Baru Tiket Kapal Penumpang dan Perintis Sesuai Permen 2023 di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni menggelar sosialisasi perubahan atau penyesuaian tarif tiket kapal penumpang dan perintis yang berlaku secara nasional di Surabaya, Senin (12/6/2023).

Tarif baru untuk kapal penumpang dan perintis akan berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Juli 2023.

"Harga baru ini untuk tiket yang dibeli mulai 1 Juli 2023. Untuk yang beli saat ini, dengan keberangkatan setelah 1 Juli, harganya belum ada perubahan," kata Yahya Kuncoro, Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni.

Kemungkinan besar ada penumpang di bulan Juli 2023 dalam satu kapal yang harga tiketnya berbeda.

Tarif baru per 1 Juli mendatang itu, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 7 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis dan PM No 8 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Aturan PM 7 dan PM 8 Tahun 2023 ini mengatur penyesuaian tarif dasar per mil.

"Sementara untuk besaran asuransi dan pass pelabuhan hingga saat ini belum ada perubahan, masih sama," jelas Yahya.

Sebagai contoh, untuk rute kapal penumpang Surabaya tujuan Benoa, besaran tarif lama sebesar Rp 166.000 (sebelum penambahan asuransi perjalanan dan pass pelabuhan) disesuaikan menjadi Rp 205.000. Contoh ruas lain untuk Surabaya - Balikpapan dari Rp 390.000, menjadi Rp 480.000.

Di kapal perintis, sebagai contoh, untuk tarif rute Sepeken - Pagerungan Besar dari Rp 3.900, disesuaikan menjadi Rp 7.800, atau Surabaya - Kota Baru dari Rp 30.300, menjadi Rp 60.600. PM 7 Tahun 2023 juga mengatur penyesuaian tarif barang di kapal perintis.

Dalam kesempatan yang sama, Moch Yusup, PKP Ahli Muda Angkutan Laut Liner Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengatakan, penyesuaian tarif tiket kapal Pelni ini karena beberapa hal.

"Di antaranya karena inflasi yang melambung tinggi mengakibatkan naiknya beberapa komponen operasional kapal," kata Yusup.

Selain itu kenaikan ini karena untuk menjaga keberlangsungan kapal perintis dan penumpang agar bisa terus melayani masyarakat hingga ke pulau tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dari PM 7 dan PM 8 tahun 2023 tersebut, tercatat penyediaan tarif tiket mengalami kenaikan 23 persen untuk penumpang, 100 persen untuk kapal perintis dan 200 persen untuk angkutan barang.

Didampingi Haeru Rizal, Kepala Cabang PT Pelni Surabaya, Yahya menbeberkan Pelni sebagai BUMN yang berbadan hukum Perseroan Terbatas juga dituntut untuk bisa menghasilkan profit.