Bank Jatim Raih Penghargaan dalam Ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim mencetak prestasi gemilang dalam ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman sukses menyabet penghargaan sebagai Best Leader for Sustainability Acceleration Through Synergy and Expansion of Regional Digitalization pada ajang tersebut.

Busrul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Warta Ekonomi atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya.

”Memang tidak dipungkiri, Bank Jatim tak henti-hentinya untuk terus melakukan transformasi digital demi meningkatkan bisnis perusahaan. Sebab, sekarang digital sudah menjadi kebutuhan utama di semua lini bisnis, termasuk perbankan,” kata Busrul, Senin (12/6/2023).

Maka dari itu, kini Bank Jatim semakin memperkuat digitalisasi lewat JConnect.

Karena perubahan pola transaksi nasabah telah mengakselerasi transformasi digital di antara industri keuangan dan perbankan tanah air.

Maka dari itu, emiten dengan kode BJTM tersebut telah melakukan berbagai inovasi dan transformasi demi bisa adaptif di dunia digital.

Busrul memaparkan, saat ini JConnect sudah berkembang ke berbagai lini. Antara lain ada JConnect Mobile, JConnect Agen Jatim, JConnect E-Loan, JConnect Internet Banking, JConnect QRIS, dan JConnect Pemda.

Pertumbuhannya pun juga kian pesat. Contohnya saja JConnect Mobile. Selama tiga bulan pertama di tahun 2023 ini, JConnect Mobile telah digunakan oleh 538 ribu user.

”Fenomena sekarang sudah ada pergeseran kebiasaan masyarakat yang sebelumnya physical economy kini menjadi virtual economy. Otomatis hal tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam pemanfaatan digital yang lebih masif pada masyarakat Indonesia,” papar Busrul.

Pihaknya berharap dengan penghargaan yang telah diraih ini bisa terus memotivasi perusahaan untuk semakin melakukan inovasi digital agar bankjatim dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik bagi negeri ini.

Sementara itu, dengan mengangkat tema Managing Digital Acceleration to Get Sustainability Business, kegiatan Indonesia Financial Top Leader Awards 2023 diharapkan bisa memberikan akseleresasi digital pada industri keuangan yang merupakan kunci utama untuk membangun bisnis yang berkesinambungan, sehingga para pemenang penghargaan bisa lebih bersinergi untuk membangun Indonesia.