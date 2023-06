Pemkot Kediri Sediakan Wadah Klinik Prodamas Plus Untuk Wadah Konsultasi

Pemkot Kediri menggelar kegiatan Klinik Prodamas Plus 2023 untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan, Jumat (9/6/2023).

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Bagian pemerintahan Pemkot Kediri menggelar kegiatan Klinik Prodamas Plus 2023 untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan di lapangan, Jumat (9/6/2023). Prodamas Plus di Kota Kediri berupa progam alokasi anggaran untuk setiap RT sebesar Rp 100 juta per tahun.

Kegiatan ini merupakan sesi konsultasi kelompok masyarakat (Pokmas) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait kendala yang dialami dalam pelaksanaan Prodamas Plus.

Imam Muttaqin, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Kediri mengatakan, program akan digelar dua kali dalam sebulan dan bertujuan sebagai wadah konsultasi dan pemecahan masalah terkait pelaksanan Prodamas Plus.

Baik permasalahan dari pihak kelurahan, Pokmas Pelaksana Swakelola, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan Klinik Prodamas Plus sejalan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 tahun 2020 pasal 5 ayat 8 terkait pembentukan klinik konsultasi Prodamas Plus. "Masyarakat bisa berkonsultasi tentang berbagai hal, seperti tentang perhitungan pajak, pembuatan SPJ, pembangunan, pertamanan dan lain sebaginya," jelasnya.

Disebutkan Imam, pada kegiatan pihaknya turut mengundang 11 OPD teknis, meliputi Inspektora, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Sosial.

Juga mendatangkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ), serta Bagian Pemerintahan. "Kami undang OPD teknis terkait untuk menjawab kegundahan masyarakat secara langsung sehingga tidak ada lagi permasalahan," jelasnya. *****