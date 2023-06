Sedan Premium All New Honda Civic Type R Tampil Perdana di Surabaya, Ada 5 Pilihan Warna

Honda Surabaya Center, Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menampilkan All New Honda Civic Type R untuk pertama kalinya di Surabaya di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 7 – 11 Juni 2023.

SURYA.co.id | SURABAYA - Honda Surabaya Center, Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menampilkan All New Honda Civic Type R untuk pertama kalinya di Surabaya di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 7 – 11 Juni 2023.

Sebelumnya All New Honda Civic Type R diluncurkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023 oleh PT Honda Prospect Motor.

Dengan desain agresif, aerodinamis dengan tenaga mesin terbesar, All New Honda Civic Type R menjadi model Civic tercepat yang pernah dibuat Honda.

Dengan tenaga mesin yang paling bertenaga, All New Honda Civic Type R berhasil memecahkan rekor sebagai mobil penggerak roda depan tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang dengan mencatat Lap Time 2 menit 23.120 detik.

Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh Honda Civic Type R.

Mengusung mesin 2.0 Liter VTEC Turbo, menghasilkan tenaga maksimal 319 PS, meningkat 9 PS dibandingkan generasi sebelumnya.

Torsi maksimum 420 Nm, meningkat 20 Nm dibandingkan generasi sebelumnya.

“Tak hanya dari sisi performa, All New Civic Type R kini dilengkapi dengan berbagai teknologi baru yang semakin canggih, di antaranya fitur LogR Datalogger System sebagai panduan berkendara yang dapat diatur secara personal dan berfungsi untuk mencatat dan menganalisis catatan waktu pengemudi secara akurat,” kata Wendy Miharja, Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center, Wendy Miharja, pada konferensi press, Rabu (7/6/2023).

Fitur baru lainnya yaitu Individual Mode, yang dapat mengatur performa mesin sesuai dengan karakter pengemudi.

Selain itu, untuk pertama kalinya fitur keselamatan Honda SENSINGTM juga tersedia pada Civic Type R.

“Varian Type R merupakan inspirasi bagi Honda untuk mengembangkan berbagai varian yang juga memiliki kesamaan karakter sport,” lanjutnya.

Di Indonesia, Honda memiliki varian RS yang mempunyai karakter 'Everyday Sport' atau mobil sporty untuk penggunaan sehari-hari yang saat ini disematkan pada model Honda Brio RS, Honda City Hatchback RS, Honda Civic RS, Honda HR-V RS dan yang Honda WR-V RS.

All New Honda Civic Type R tersedia dalam 5 pilihan warna yaitu Championship White, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl dan warna terbaru Racing Blue Pearl.

Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 1.403.500.000.