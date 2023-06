Mandiri Agen dari Sumenep Terpilih Jadi Agen Jempolan Bank Mandiri Region Jatim 2022

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menggelar ceremony penyerahan reward Agen Jempolan, Selasa (6/6/2023).

Dalam kegiatan yang digelar di lantai 17 gedung Kanwil Bank Mandiri di TP 2, tersebut, Mandiri Agen atas nama Mursyid dari Sumenep, terpilih sebagai Agen Jempolan.

Pemilik warkop Pojok Online di kawasan Jalan Raya Tanjung, Sumenep itu berhasil mencatatkan transaksi sebanyak 11.884 kali sejak program Agen Jempolan diluncurkan di tahun 2022.

"Tertinggi untuk di wilayah Region VIII/Jawa 3 atau Jawa Timur," kata Tri Nugroho, Regional CEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3.

Di Jatim, Mandiri Agen berjumlah lebih dari 10.000 agen, dengan pengguna Aplikasi Mandiri Agen lebih dari 1.000 Agen dan telah melayani nasabah yang berada di ekosistem Agen lebih dari 300.000 nasabah.

"Dengan penghimpunan dana lebih dari Rp 1,6 triliun," jelas Tri Nugroho.

Selain itu Mandiri Agen turut mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha melalui referral penyaluran kredit mikro dengan total pinjaman dari referral Mandiri Agen.

"Di wilayah Jatim, sudah tersalurkan sebanyak Rp 15 miliar," ungkap Tri Nugroho.

Pihaknya berharap Mandiri Agen bisa semakin berkualitas dan giat dalam melakukan transaksi, sehingga perekonomian masyarakat di ekosistemnya semakin meningkat.

Terkait program Jempolan Transaksi Agen, merupakan program nasional yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas Mandiri Agen.

Program telah berjalan sejak tahun 2022 lalu, yang secara nasional diikuti oleh lebih dari 100.000 agen.

Pemenang yang tersebar di masing-masing Region dengan total kuota pemenang bulanan sebanyak 545 agen, kuota tahunan sebanyak 36 agen dan kuota Best Of The Best sebanyak 2 agen.

"Kami mengucapkan terimakasih & apresiasi setinggi-tingginya kepada Mandiri Agen peserta Program Jempolan Transaksi Tahun 2022, yang telah berkontribusi secara positif dalam melakukan layanan transaksi perbankan & pembayaran bagi masyarakat. Di Tahun 2023 Program Racing Jempolan Transaksi Agen hadir kembali untuk bagi agen," pungkas Tri Nugroho.

Seusai penyerahan, Mursyid mengaku sangat senang mendapat apresiasi dari Bank Mandiri.