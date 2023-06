IIMS Surabaya 2023 Bukukan Total Transaksi Rp 236 Miliar dari 849 Unit Kendaraan yang Terjual

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dyandra Promosindo telah sukses melaksanakan Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023 pada 31 Mei - 4 Juni 2023 di Grand City Convex, Surabaya.

Selama 5 hari penyelenggaraannya itu, IIMS Surabaya menorehkan hasil positif pada jumlah pengunjung, yang mana meningkat hingga 19 persen dari tahun lalu.

Selain mendapat hasil positif dari meningkatnya jumlah pengunjung, pameran otomotif itu juga diklaim Dyandra Promosindo selaku penyelenggara, sukses meraih transaksi yang cukup fantastis.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung.

"Total transaksi selama pameran berlangsung itu mencapai 236 Miliar Rupiah," ujar Daswar. Rabu (7/6/2023).

"Jumlah transaksi itu dihasilkan dari 849 unit kendaraan yang terjual. Di mana data ini merupakan laporan yang diterima oleh panitia penyelenggara dari masing-masing peserta," imbuhnya.

Kepesertaan IIMS Surabaya, menampilkan 27 brand kendaraan roda empat, roda dua, dan peserta pendukung.

Dari segmen kendaraan roda empat diikuti oleh Chery, Daihatsu, DFSK, Mitsubishi Motors, Toyota, UMC Suzuki dan Wuling.

Kemudian pada segmen kendaraan roda dua, diantaranya Benelli Keeway, KTM Husgvarna, Royal Enfield, United E-Motor dan Satya Motoplex, Piaggio, Vespa dan Aprilia.

Selain itu, dilengkapi oleh industri pendukung otomotif seperti Chemical Guys, Motoparts, Thule dan Von Dutch.

Tidak ketinggalan dari ITS Automotive, Thames Garage, PPKMI (Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia), IOF (Indonesia Offroad Federation), Shantos Romeo dan PERIKLINDO (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia).

Daswar menambahkan, IIMS Surabaya 2023 terlaksana dengan baik berkat dukungan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) sebagai Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner, serta momobil.id sebagai Official Trade-in Partner.

Dan didukung oleh Suryanation, juga Jatayu sebagai Supporting Partner.

“Kesuksesan IIMS Surabaya 2023 merupakan hasil dari kerjasama yang baik dengan stakeholder industri otomotif dan lintas industri lain yang terlibat."

"Kami berharap penyelenggaraan IIMS Surabaya kedepannya semakin tumbuh bersama ekosistem industri otomotif di Jawa Timur, mulai dari kepesertaan hingga komunitasnya,” kata Daswar.

