Honor PPS, PPK dan KPPS Bikin Boros, KPU Bangkalan Usulkan Anggaran Rp 90 Miliar untuk Pilkada 2024

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Tahun politik dipastikan tidak hanya menguras pikiran dan energi, tetapi juga keuangan daerah terutama yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Di Bangkalan pun, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 masih sebatas pengajuan yang sulit segera digedok akibat diprediksi terjadi pembengkakan.

Sejauh ini perhitungan dari KPU Bangkalan, kebutuhan terbesar dari pemakaian anggara Pilkada adalah untuk pembayaran honor petugas adhoc. Yaitu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Borosnya honor itu menjadikan anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Bangkalan membengkak hingga Rp 83 miliar. Padahal itu sudah diturunkan dari usulan semula Rp 90 miliar.

KPU Bangkalan dalam pekan ini menjadwalkan duduk bersama Pemkab Bangkalan untuk membahas anggaran tersebut. Namun tampaknya belum bisa terealisasi karena sejumlah pejabat tengah mengikuti serangkaian sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Awalnya kami mengajukan sebesar Rp 90 miliar, hanya saja dipangkas untuk mengikuti kekuatan keuangan daerah. Pemkab Bangkalan meminta untuk diturunkan, kami kepras menjadi Rp 83 miliar, angka persisnya belum tahu karena belum ketemu pemkab,” ungkap Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Bangkalan, Achmad Fauzi, Selasa (6/6/2023).

Fauzi menjelaskan, petugas adhoc PPK ada sejumlah 90 orang akan mendapatkan honor Rp 2,5 juta per orang setiap bulan selama kurun waktu sekitar 11 bulan. Sementara sekitar 840 PPS akan mendapatkan Rp 1,4 juta per orang per bulan, dan lebih dari 2.000 KPPS akan mendapatkan sekitar Rp 840.000 per bulan per orang.

“Karena itu minggu depan kami akan duduk kembali dengan pemda, rencananya dalam minggu ini namun pemda belum siap. Ini harus secepatnya karena November harus selesai semua,” jelas Fauzi.

Saat ini, lanjutnya, KPU Bangkalan tengah fokus pemutakhiran akhir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilihan Legislatif. Penetapan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten akan dilakukan pada 20-21 Juni 2023.

“Meskipun nanti ada perubahan yang disebut DPT hasil perubahan, lanjut verifikasi administrasi calon legislatif,” pungkas Fauzi. ****