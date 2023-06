BENTUK Dagu Berubah Drastis, Terkuak Deddy Corbuzier Lakukan Suntik Stem Cell Tali Pusat, Apa Itu?

SURYA.CO.ID - Deddy Corbuzier tengah disorot publik.

Hal itu lantaran penampilan wajah Deddy Corbuzier yang berubah drastis.

Perubahan bentuk wajah Deddy Corbuzier itu menjadi buah bibir di jagad maya.

Adapun, bagian yang dinilai sangat berubah yakni dagu.

Perubahan Deddy Corbuzier semakin viral usai dibagikan oleh netizen.

Tidak sedikit warganet yang mengatakan bahwa sang pesulap kian mirip dengan karakter kartun Squidward.

Baca juga: BIODATA Deddy Corbuzier yang Sandang Pangkat Letkol Tituler TNI dan Didapuk Jadi Duta Komcad

Ternyata, terkuak penyebab perubahan wajah Deddy Corbuzier.

Rupa-rupanya, ia baru saja melakukan perawatan yang disebut dengan suntik stem cell.

Adapun, Deddy melakukan suntik stem cell dengan jenis tali pusat. Apakah itu?

Melansir Kompas.com, Deddy Corbuzier melalui siaran YouTube-nya membagikan sebuah video terkait dengan kondisi wajahnya yang dianggap warganet berubah tersebut.

Video tersebut diunggah pada 1 Juni 2023 dengan judul "Gua coba melawan takdir.. And this is what happen".

Melalui podcastnya, mantan pesulap itu mengaku telah melakukan perawatan wajah dengan suntik stem cell agar wajahnya tetap awet muda di usia saat ini.

"Nih, saya buka nih sekarang di sini, jadi saya itu sendiri menggunakan stem cell. Yang stem cell-nya jenis tali pusat," kata Deddy dalam cuplikan podcast di YouTube.

Lantas, apa itu stem cell yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier untuk membuatnya agar terlihat awet muda?