Lirik Sholawat
Arti Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Indonesia
Simak Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Arab, selanjnya dalam terjemahan Bahasa Indonesia berikut.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini arti Lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang dipopulerkan oleh Alma Esbeye,Ai Khodijah hingga Aishwa Nahla.
Secara keseluruhan arti dari Sholawat Mughrom adalah pujian-pujian kepada Rasulallah, Nabi Muhammad SAW.
Simak Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Arab, selanjnya dalam terjemahan Bahasa Indonesia berikut.
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Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits Nain
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
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