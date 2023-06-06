Lirik Sholawat

Arti Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Indonesia

Simak Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Arab, selanjnya dalam terjemahan Bahasa Indonesia berikut.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Surya.co.id
Liril Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika 

SURYA.CO.ID - Berikut ini arti Lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang dipopulerkan oleh Alma Esbeye,Ai Khodijah hingga Aishwa Nahla.

Secara keseluruhan arti dari Sholawat Mughrom adalah pujian-pujian kepada Rasulallah, Nabi Muhammad SAW.

Simak Lirik Sholawat Mughrom dalam Bahasa Arab, selanjnya dalam terjemahan Bahasa Indonesia berikut.

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Sholawat Mughrom

مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits Nain

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain

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Sholawat Mughrom
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arti sholawat mughrom
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