Finalis Miss Universe Indonesia Jatim 2023 Dapat Ilmu Perawatan Wajah dari L’Viors Beauty Clinic

Finalis Miss Universe Indonesia 2023 Jawa Timur berdiskusi dengan Dokter Klinik L'Viors Clinic dr Findrilia Sanvira MBiomed AAM (jas putih) saat kunjungan di L'Viors Clinic Beauty kawasan Apartemen Taman Beverly Surabaya, Senin (5/6/2023). Finalis mendapatkan perawatan wajah dan tubuh dari L'Viors Beauty Clinic serta mengikuti 'workshop' tentang masker BB Glow dari The Favored One.

SURYA.co.id, SURABAYA - Memiliki kulit terawat merupakan salah satu hal penting bagi kebanyakan orang, terutama bagi para finalis Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023 seakan diharuskan bisa menjaga penampilannya agar selalu maksimal.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penampilan, para finalis mendapat perawatan wajah dan tubuh dari L’Viors Beauty Clinic.

Sebelum melakukan treatment, para finalis mendapatkan workshop tentang penggunaan dan manfaat BB Glow Beauty Mask dan Le Acqua Shine Water by The Favored One.

Masker dengan manfaat mengencangkan, mencerahkan wajah dan membuat kulit tampak berkilau.

“Masker yang berasal dari Korea, lain dari lainnya karena begitu pemakaian sekali pakai langsung mengencangkan wajah seketika dan tidak harus menunggu beberapa jam. Langsung khasiatnya, dapat kencang, glowing dan bisa membantu para makeup artist untuk make up tahan lama dan menormalkan wajah kemerahan,” ungkap Yong We selaku Marketing The Favored One.

Penggunaan masker tak butuh waktu lama.

Wajah yang sudah dibersihkan, aplikasikan masker selama 5 sampai 10 menit.

Seusai penggunaan masker, dibutuhkan pula penggunaan Le Acqua Shine Water untuk mengoptimalkan manfaat yang diberikan dari kandungan masker BB Glow.

“Ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kalau memakai maskernya juga memakai Le Acqua Shine Water. Le Acqua Shine Water juga bisa digunakan sehari-hari untuk mencerahkan dan menyegarkan wajah,” ujarnya.

Manfaat dari dua produk tersebut turut diungkapkan oleh Finalis Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023 Fatemah Azara yang merasakan kulit wajah kencang, glowing dan kenyal.

“Sebelumnya kondisi muka aku kering setelah pakai itu langsung jadi lembab banget tanpa berasa berat dan berminyak. Cuma pakai masker itu saja berasa treatment padahal itu sebelum treatment, karna sebagus itu maskernya,” ungkapnya.

Antusias selanjutnya saat para finalis berkonsultasi dengan dokter L’Viors Beauty Clinic, dr Findrilia Sanvira Santoso MBiomed AAM.

Mereka mendapatkan treatment wajah guna mengoptimalkan penampilan untuk malam final yang akan digelar dalam waktu dekat.

Setiap finalis mendapatkan treatment wajah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan kondisi wajah.