Aji Santoso Tularkan Ilmu Didik Pemain Muda kepada 20 Pelatih Kompetisi Internal Persebaya Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, menularkan ilmu kepelatihannya dalam menemukan juga mengembangkan bakat pemain muda pada 20 pelatih tim kompetisi internal Persebaya.

Hal ini dilakukan Aji Santoso dalam Pusura X Juanda FC Football Fest 2023 yang digelar di Lapangan Angkasapura, Juanda, Sidoarjo, Minggu (4/6/2023).

Selain pelatih, juga hadir orang tua siswa SSB baik dari Juanda FC maupun lainnya.

Acara berlangsung guyub rukun penuh keakraban, itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan pada Aji Santoso.

Dalam penyampainnya, Aji Santoso menjelaskan setidaknya ada 10 poin penting dalam menumbuhkan bakat pemain muda hingga sukses menjadi pemain profesional.

Leadership, Positive Thinking, Commitment, Humble, Programme, Clear Tactical, How Can Handel With Owner-Staff-Player-Media.

Satu yang paling ditekankan Aji Santoso pada semua pelatih yang hadir, jangan pernah pelatih 'main mata' dalam menentukan pilihan pemain di lapangan dengan alasan apapun.

"Kasihan pemain juga keluarga, mereka bersusah payah mendukung bakat anaknya, mengorbankan semuanya, tapi terzalimi akibat perilaku pelatih," kata Aji Santoso yang disambut tepuk tangan peserta dengan kalimat 'betul itu betul'.

Ia menyebut secara tegas hal itu yang tidak dilakukan selama melatih Persebaya, memberi kesempatan pemain berdasarkan penampilan sesi latihan.

Suasana ini menjadikan persaingan sehat dalam tim.

Atmosfer sangat positif dalam peningkatan prestasi.

"Makanya saya dan pelatih yang lain di Persebaya tidak pernah takut dalam membuat keputusan karena kami tegak lurus, tidak pernah main mata," ucap pelatih asal Malang itu.

Aji Santoso juga berpesan agar pelatih tidak pernah puas dengan apa yang diketahui saat ini, terus mengembangkan pengetahuan dunia kepelatihan karena pengetahuan akan terus berkembang.

Hal itu pula yang selalu diterapkan Aji Santoso meski dirinya saat ini sudah berstatus pelatih berlisensi AFC Pro.