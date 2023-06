Memproduksi Kaus Bung Karno, Warga Kota Blitar Ini Raih Omzet Rp 50 Juta per Bulan

SURYA.CO.ID, KOTA BLITAR - Semua hal mengenai Ir Sukarno atau Bung Karno masih laku untuk dijual, karena popularitas dan jasa besarnya untuk Indonesia. Termasuk momen Bulan Bung Karno yang membawa berkah bagi Agus Kurniawan (29), produsen sekaligus penjual kaus bergambar Bung Karno di Kota Blitar.

Permintaan maupun penjualan kaus Bung Karno milik Agus selalu meningkat selama Bulan Bung Karno yang diperingati setiap Juni.

"Kalau masuk bulan Juni seperti tahun-tahun sebelumnya, penjualan kaus Bung Karno selalu meningkat. Karena banyak event untuk memperingati Bulan Bung Karno di Kota Blitar," kata Agus saat ditemui SURYA di tokonya yang berada di kawasan wisata Makam Bung Karno, Sabtu (3/6/2023).

Agus menuturkan, penjualan kaus dengan sablon, tulisan, gambar atau pernak berbau Putra Sang Fajar itu, seperti semakin menerangi omzetnya. Terutama saat Haul Bung Karno, banyak tamu maupun pengunjung dari luar kota yang berziarah ke Makam Bung Karno.

"Kalau pengunjung ramai otomatis ngefek ke penjualan kaus. Saat momen Bulan Bung Karno, omzet penjualan per bulan bisa Rp 75 juta. Omzet normal ya rata-rata Rp 50 juta per bulan. Sebenarnya omzet paling tinggi saat Hari Raya Idul Fitri, bisa lebih Rp 100 juta per bulan," ujar bapak anak satu itu.

Kaus Bung Karno milik Agus memang berbeda dengan kaus-kaus Bung Karno yang dijual pedagang di kawasan Makam Bung Karno. Bapak satu anak yang tinggal di Perumahan Grand Sentul Residence, Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, itu mendesain dan memproduksi sendiri kaus Bung Karno.

Agus mulai fokus menekuni usaha memproduksi kaus Bung Karno sejak lulus kuliah pada 2018. Tetapi sebenarnya, ia sudah mulai membuat desain kaus Bung Karno sejak masih kuliah semester empat pada 2016. "Saya memproduksi sendiri sejak lulus kuliah pada 2018. Kalau mulai desain sejak 2016, ketika masih kuliah. Tetapi saya hanya modal desain, untuk produksi dilempar ke vendor," ungkapnya.

Setelah lulus kuliah, Agus sepenuhnya bisa menekuni usaha memproduksi kaus Bung Karno di rumah. Ia memproduksi kaus Bung Karno sendiri mulai dari desain, sablon dan penjahitan. Lalu menjual hasil produksi kaus Bung Karno di kawasan wisata Makam Bung Karno.

Sekarang ia memiliki dua toko untuk memasarkan kaus Bung Karno di kawasan City Walk Makam Bung Karno. "Sekarang, rata-rata produksi kaus Bung Karno sekitar 1.500 biji per bulan. Itu khusus yang dijual di toko. Kalau sama pesanan dari luar, produksinya bisa 2.000 biji per bulan. Omzetnya tadi rata-rata Rp 50 juta per bulan," katanya.

Lewat usahanya ini, Agus memiliki 10 karyawan, enam orang bagian produksi dan empat orang sebagai penjaga toko. Secara kualitas, bahan kaus produksi Agus sama dengan distro, selain itu desain kaus Bung Karno milik Agus lebih bervariasi dan up-to-date.

Apalagi dari sisi kualitas, Agus selalu memantau perkembangan desain kaus baik di Indonesia maupun luar negeri. Lalu ia masukkan unsur lokal dalam perkembangan desain kaus tersebut. "Permintaan kaus Bung Karno cukup tinggi dan yang menjadi faktor signifikan, kami memproduksi sendiri, produk kami tidak ada di tempat lain," ujarnya.

Ada empat kategori desain kaus produksi Agus, yaitu Sukarno Series, lalu tentang Blitar, Blitar Komoditi dan Nasionalisme. Pengkategorian ini menjadi cara Agus melakukan ekspansi bisnis secara cerdas dan baru, karena tidak melulu menawarkan desain berbau Bung Karno.

Desain kaus Sukarno Series menampilkan semua hal tentang Bung Karno. Sedangkan desain kaus tentang Blitar berkaitan dengan sejarah Blitar.

"Kalau desain kaus Blitar Komoditi tentang komoditas utama di Blitar seperti nanas, kendang, ikan koi dan blimbing. Kalau desain kaus Nasionalisme seperti gambar burung garuda dan gambar semua presiden di Indonesia. Saya ingin mengangkat secara umum tentang Blitar dalam kaus produksi saya," urai Agus.

Menurutnya, produk kaus paling ramai atau best seller adalah desain Bung Karno dan desain burung Garuda. Untuk harga kaus produksi Agus memang lebih mahal dibandingkan kaus Bung Karno yang dijual pedagang lain di kawasan Makam Bung Karno.

"Harga lebih ke standar distro, karena dari bahan, desain dan sablon standar distro. Makanya, harga tidak mungkin di bawah Rp 100.000. Sebenarnya saya agak nekat, memproduksi kaus kualitas distro dengan desain lokal," selorohnya.

Agus sendiri memilki ide membuat kaus Bung Karno sejak masih kuliah. Ketika itu ia membantu mertua berjualan di kawasan Makam Bung Karno. Agus melihat mayoritas kualitas kaus Bung Karno yang dijual pedagang di kawasan Makam Bung Karno kurang bagus.

Dari situ, ia mencoba memproduksi sendiri kaus Bung Karno dengan kualitas lebih bagus. "Bagaimana produk lokal bisa berkembang kalau kualitas kaus kurang bagus, dipakai saja tidak nyaman. Kebetulan saya sedikit-sedikit bisa desain, akhirnya mencoba memproduksi sendiri kaus Bung Karno dengan kualitas bagus," kisahnya. *****