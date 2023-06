PERJUANGAN Ortu Nabila Idol untuk Karier Anaknya di Dunia Musik: Ayah Rela Resign dari Kepolisian

SURYA.CO.ID - Keberhasilan Nabila Taqqiyah, finalis Indonesia Idol 2023 di dunia musik, tak lepas dari perjuangan yang juga dilakukan oleh orang tuanya.

Seperti diketahui, dalam ajang Indonesian Idol 2023, Nabila Taqqiyah berhasil keluar sebagai juara kedua.

Selain karena suara Nabila yang berhasil manrik perhatian juri dan juga penggemar, keberhasilan Nabila bisa menapaki karier di dunia tarik suara juga tak lepas dari orangtuanya.

Pada tayangan Lapor Pak!, Nabila Taqqiyah mengaku jika sang ayah sampai rela keluar dari kepolisian untuk mengantarkan dirinya berkarier.

"Semenjak aku hijrah ke Jakarta, ayah aku resign dari kepolisian buat nemenin aku di sini," tutur Nabila Taqiyyah melansir Tribun Jabar.

Selain itu, ayah dan ibu Nabila Taqiyyah juga berjualan kaki lima untuk memenuhi kebutuhannya.

"Jadi dulu Mama sama Abi suka jualan minuman sama kentang-kentang gitu semenjak resign (dari kepolisian)," ujar Nabila Taqiyyah.

Lebih lanjut, Nabila Taqiyyah mengaku bahwa keputusannya mengikuti ajang Indonesian Idol merupakan pilihan pribadinya.

Namun ia merasa beruntung karena mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya.

"Itu keputusan aku sendiri tapi dengan dukungan keluarga," ungkapnya.

Perjuangan orang tua Nabila Taqqiyah untuk karier bermusik sang anak di Jakarta, sampai rela resign dari kepolisian. (Kolase Surya.co.id)

Nabila Bikin Andy F Noya Kagum

Melansir Kompas, jauh sebelum Nabila menjadi seorang artis seperti sekarang, presenter Andy F Noya sudah dibuat kagum oleh kemampuan sang penyanyi.

Nabila pernah diundang oleh Andy ke dalam acara talk show yang dipandunya, yakni Kick Andy.

Nabila diundang Kick Andy karena ia ramai diperbincangkan usai membuat tentara Israel menangis setelah mendengar suaranya menyanyikan “We Will Not Go Down” karya Michael Heart.