Keutamaan Sholat Dhuha 2 Rakaat Menurut Hadist

SURYA.CO.ID - Sholat Dhuha adalah sholat sunnah yang punya banyak keutamaan, sehingga sayang untuk dilewatkan. Dalam hadist dijelaskan salah satu keutamaan Sholat Dhuha yaitu sama seperti pahala seperti melaksanakan umroh.

Berikut daftar keutamaaan Sholat Dhuha lengkap dalilnya, mengutip buku The Ultimate Power of Shalat Dhuha oleh Zezen Zainal Alim.

1. Berpahala Sedekah

Dijelaskan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda bahwa melaksanakan Sholat Dhuha serupa dengan bersedekah.

Diriwayatkan dari Abu Dzar radliyallahu ‘anh, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Ada sedekah (yang hendaknya dilakukan) atas seluruh tulang salah seorang dari kalian. Karena itu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan dua rakaat Sholat Dhuha mencukupi semuanya itu’,” (HR Muslim).

2. Terkecukupi Hingga Sore Hari

Sholat Dhuha adalah sholat permohonan rezeki, sebagaimana hadist tentang keutamaannya tentang janji kecukupan rezeki.

Dari Nu’aim bin Hammar Al Ghathafani, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

“Allah Ta’ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka’at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang” (HR. Tirmidzi no. 475, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no. 4342).

3. Memperoleh Keuntungan

Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat agar mereka tidak malas mengerjakan Sholat Dhuha, yaitu bagi yang mengerjakannya maka memperoleh keuntungan dengan cepat.

Abdullah bin Amr bin Ash ra, la berkata, "Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang Rasulullah saw berkata, 'Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan mereka peroleh serta cepatnya kembali (dari peperangan). Lala Rasulullah saw, berkata, Maukah kalian aku tunjukkan kepala tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi), paling banyak ghanimiah (keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, "Ya Rasul berkata Jagi, Barangsiapa yang berwudhu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat dhuha, dialah yang paling dekat tujuannya (tempat perangnya), lebih banyak gharumah-nya, dan lebih cepat kembalinya." (HR. Ahmad)

4. Sebuah Istana di Akhirat