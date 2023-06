LINK Beli Tiket Final Liga Champions, Masih Tersedia untuk Harga Rp 94 Juta, Lihat Daftarnya

SURYA.co.id I Sebanyak 72.000 tiket Liga Champions telah dijual 21 - 28 April 2023 dan telah ludes.

Satu - satu kelas tiket yang masih tersedia adalah paket hospitality kelas VVIP, dengan jumlah sangat terbatas.

Di kutip SURYA dari laman resmi penjualan tiket Liga Champions, uclf.hospitality.uefa.com, paket nonton yang masih terbuka untuk diperebutkan itu seharga € 5.900 (Rp 94.2 juta).

Dengan tarif super premium itu, mereka akan mendapat layanan hotel resmi yang terletak di luar stadion, tiket Pertandingan Kategori 1.

Lalu suguhan makanan kelas dunia sebelum dan sesudah pertandingan.

Disediakan tempat duduk khusu di Official Hospitality Club, dengan koneksi Wi-Fi gratis.

Mesin gol Mancity Erling Haaland(marca.com)

RINCIAN TIKET FINAL LIGA CHAMPION

Dari 72.000 tiket, sebanyak 47.200 tiket diperuntukkan bagi suporter dan masyarakat umum.

Masing-masing suppoter klub Manchester City dan Inter Milan, kebagian 20.000.

Sisanya 7.200 tiket akan dijual kepada masyarakat umum yang berebut pembeliannya pada 21-28 April lalu.

Sedang jatah tiket untuk suppoter Mancity dan Inter Milan, model penjualannya langsung ditangani pihak klub.

Lalu ada 24.800 tiket yang ditangani UEFA, yaitu tiket VIP dan VVIP.

Tiket ini diperuntukkan bagi pejabat sepak bola lokal (Turki) tempat final digelar.

Lalu untuk pejabat UEFA dan asosiasi nasional, penyiar, dan mitra komersial.



Nah tiket mitra komersial inilah yang masih menyisakan kursi, yaitu pada paket Official Hospitality Club, dengan harga € 5.900 (Rp 94.239.950,76).

Sedang tiga paket Hospitality lainnya sudah ludes terjual.



ROFFICIAL HOSPITALITY CLUB

Harga: € 5.900 (94.239.950,76)

Fasilitas:

Akses ke Klub Perhotelan Resmi yang terletak di luar stadion

Tiket Pertandingan Kategori 1

Masakan kelas dunia sebelum dan sesudah pertandingan

Tempat duduk informal di Official Hospitality Club (tidak ada meja khusus)

Koneksi Wi-Fi gratis

Tiket parkir berdasarkan permintaan dan ketersediaan (1 per 4 paket)

PER ORANG



