Trustwear Gelar Virtual Gathering dengan 23 Duta Trustwear untuk Perkuat Pasar Bisnis Pakaian Kerja

SURYA.co.id | SURABAYA - Brand pakaian kerja, Trustwear, baru saja menggelar gathering secara virtual untuk 23 duta Trustwear se-Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memperkokoh pangsa pasar brand garmen yang tahun 2022 lalu, mendapat respon positif pasar global dari produk seragam untuk tenaga kesehatan (nakes).

Richo Ryanto Raharjo, founder Trustwear mengatakan, kegiatan gathering virtual para duta Trustwear ini merupakan bentuk apresiasi untuk menginspirasi para duta dan komunitasnya agar mencintai diri sendiri tanpa memandang identitas atau latar belakang mereka.

"Di mana nilai-nilai setiap individu dinilai berdasarkan kontribusinya, bukan berdasarkan warna kulit, agama, atau ras. Hal itu juga yang membuat tema kegiatan kemarin adalah "Unity In Diversity"," kata Richo, Rabu (31/5/2023).

Lebih lanjut Richo menjelaskan, tema itu terinspirasi dari konsep semangat Bhineka Tunggal Ika, yang berasal dari Indonesia, di mana para duta Trustwear yang berada di berbagai daerah di Indonesia itu memiliki banyak perbedaan.

Mulai dari domisili yang paling dirasakan, hingga kegiatan mereka di industri conten creator.

Saat ini, Trustwear sudah dikenal sebagai pelopor pakaian kerja dengan bahan nyaman, harga terjangkau, dan ratusan pilihan warna.

"Telah menjadi solusi bagi para profesional medis dan mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan,

kedokteran hewan, dan kebidanan," ungkap Richo.

Dengan visi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi seluruh pekerja medis, Trustwear, menjalankan misi untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, proses pengiriman yang cepat, dan pelayanan pelanggan yang baik.

“Saat ini, kami juga telah menjual lebih dari 1 juta item di Asia Tenggara. Namun, kami tidak akan berhenti berkomitmen untuk memperluas pasar ke seluruh dunia," beber Richo.

Semua pekerja medis dapat merasakan kenyamanan dalam bekerja dengan menggunakan produk Trustwear.

Sementara itu, terkait dengan gathering virtual dengan 23 Duta Trustwear, tampak hadir Willy Tan, content creator yang dikenal sebagai @browillytan, seorang content creator yang mahir dalam bidang public speaking dan komunikasi.

Kemudian dr Tiara Berliana sebagai Trustwear Ambassador Congeniality, dr Lovely Oktavia sebagai Trustwear Most Photogenic Ambassador, dr Argatria Michelle sebagai Trustwear Best Selling Skill Ambassador, dr Raden Jeremy sebagai Trustwear Most Favorite Ambassador, dan dr Trifonia Astri sebagai Trustwear Most Loyal Ambassador.

Acara dipandu Vidya Paramita, Community Manager Trustwear.