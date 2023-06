Lima Tahun Kosong, Kios Sisi Utara Stadion Supriyadi Kota Blitar Akhirnya Difungsikan

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pemkot Blitar akhirnya memfungsikan kios sisi utara Stadion Supriyadi Kota Blitar, Kamis (1/6/2023).

Kios sisi utara Stadion Supriyadi sempat dibiarkan nganggur alias kosong hampir lima tahun setelah selesai dibangun pada 2018 lalu.

Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan ada 24 kios di sisi utara Stadion Supriyadi yang difungsikan untuk para pedagang.

Para pedagang yang menempati kios sisi utara Stadion Supriyadi sudah melalui seleksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar.

"Pedagang yang menempati kios stadion merupakan orang-orang yang beruntung, karena telah diberikan kios untuk mengembangkan usahanya," kata Santoso usai meresmikan kios sisi utara Stadion Supriyadi.

Menurut Santoso, posisi kios sisi utara Stadion Supriyadi sangat strategis berdekatan dengan wisata religi baru Masjid Ar Rahman.

Pengunjung Masjid Ar Rahman yang merupakan replika Masjid Nabawi itu selalu ramai.

"Harapannya, para pedagang buka terus. Pesan saya, kios tidak boleh diperjualbelikan ke pihak lain," ujarnya.

Dikatakannya, para pedagang yang menempati kios sisi utara Stadion Supriyadi tidak ditarik biaya kecuali hanya membayar uang retribusi.

Tarif retribusi kios ditetapkan Rp 200.000 per bulan atau Rp 2,4 juta per tahun.

"Dengan biaya retribusi Rp 200.000 per bulan, harapan kami tidak ada yang menunggak, karena sebagai langkah untuk pendapatan aset daerah," katanya.

Kepala Dispora Kota Blitar, M Aminurcholis mengatakan pedagang yang menempati kios sisi utara Stadion Supriyadi merupakan hasil relokasi dari penataan PKL di sejumlah titik.

Para pedagang sudah ditentukan melalui surat wali kota melalui tim seleksi dari beberapa OPD.

"Ada tim dari beberapa OPD yang ikut menata pedagang di sini (kios sisi utara Stadion Supriyadi," katanya.

Dikatakannya, para pedagang sudah mendapat fasilitas di kios mulai listrik, air dan toilet. Rencananya, Dispora akan manambah beberapa titik toilet lagi di lokasi.

"Sekarang, kami fungsikan toilet di sebelah barat. Toilet memang kami kunci, tiap pedagang bawa kunci sendiri. Karena kemarin toilet sempat dibuka untuk umum, akhirnya petugas kewalahan," ujarnya.

Untuk tarif retribusi, kata Cholis, sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 2,4 juta per tahun. Pembayaran retribusi langsung per tahun paling lambat akhir tahun.

"Pembayaran retribusi secara non tunai. Pedagang sudah diberi kartu agar bisa bayar secara non tunai. Kalau ada yang menunggak, kami beri surat teguran. Kalau surat teguran ketiga kali tetap belum bayar, hak sewa kami cabut dan kami alihkan ke pedagang lain," katanya.

