Lirik Sholawat

Lirik Qomarun - Muhammad Hadi Assegaf Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut ini lirik lagu Qomarun versi pelantun sholawat dan lagu religi Muhammad Hadi Assegaf.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Qomarun - Muhammad Hadi Assegaf Arab, Latin dan Terjemahan
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Ilustrasi - Lirik Lagu Qomarun Bahasa Arab, latin dan terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik lagu Qomarun versi pelantun sholawat dan lagu religi Muhammad Hadi Assegaf.

Qomarun artinya laksana bulan, yang dimaksud dalam lirik tersebut adalah Nabi Muhammad SAW.

Secara keseluruhan Lirik Qomarun memang bermakna pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Untuk mengetahui lirik dan arti keseluruhan lagu Qomarun, simak lagu sengkapnya dalam tulisan Arab, latin dan terjemahan berikut.

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun

وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil

(2 kali)


وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah

وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah

(2 kali)


وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa

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Tags
Qomarun
Qomarun Bahasa Arab
Lirik Sholawat
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