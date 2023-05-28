Lirik Sholawat
Lirik Qomarun - Muhammad Hadi Assegaf Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut ini lirik lagu Qomarun versi pelantun sholawat dan lagu religi Muhammad Hadi Assegaf.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik lagu Qomarun versi pelantun sholawat dan lagu religi Muhammad Hadi Assegaf.
Qomarun artinya laksana bulan, yang dimaksud dalam lirik tersebut adalah Nabi Muhammad SAW.
Secara keseluruhan Lirik Qomarun memang bermakna pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Untuk mengetahui lirik dan arti keseluruhan lagu Qomarun, simak lagu sengkapnya dalam tulisan Arab, latin dan terjemahan berikut.
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
(2 kali)
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah
(2 kali)
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa
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