Lirik Sholawat

Lirik Qasidah Burdah Lengkap Latin dan Terjemahan

Melansir Kitab Shalawat Terbaik & Terlengkap, Qasidah Burdah adalah karya sastra terkenal yang disusun oleh penyair Al-Bushiri asal Mesir.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Ilustrasi - Sholawat Burdah lengkap 

SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Qasidah Burdah lengkap yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Melansir Kitab Shalawat Terbaik & Terlengkap, Qasidah Burdah adalah karya sastra terkenal yang disusun oleh penyair asal Mesir.

Adapun teks Qasidah Burdah yang benar melansir buku Qosidah Burdah - Sholawat - Majelis Burdah oleh Syeikh Imam Busyiri, adalah sebagai berikut.

Sholawat Burdah Bagian 1

مَوْلَايَ صَلِّي وَسَلِّـمْ دَآئِــماً أَبَـدً
عَلـــَى حَبِيْبِـكَ خَيْــرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
Mawlaaya salli wa sallim daa-iman abadan
‘Alaa Habiibika Khayril khalqi kullihimi


أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍبِذِيْ سَــــلَــمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَيْ مِنْ مُقْلَةٍ بِـــدَمِ
Amin tadzakkuri jironin bidzi salami
Mаzаjtа dаm’an jаro min muԛlаtіn bіdаmі


أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَـــةٍ
وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِيْ الْضَمَآءِ مِنْ إِضَـمِ
Am habbatir-rihu mіn tilqo-i kadhіmаtіn
Wа awmadlol barqu fidh-dhоlma-і mіn іdlоmі


فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَــا
وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِـــــمِ
Fa maa li ‘ aynayka in qulta kfufaa hamataa Wa maa li qalbika in qulta stafiq yahimi


أيَحَسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتـــِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمضْطَــــرِمِ
Ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun Maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimi


لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَي طَـلَلٍ
وَلاَ أرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلـَـــمِ
Law lal hawaa lam turiq dam ‘an ‘alaa talalin Wa laa ariqta li dhikril baani wal ‘alami


فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُباًّ بَعْدَ مَا شَــهِدَتْ
بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّـــقَمِ
Fa kayfa tunkiru hubban ba’da maa shahidat Bihi ‘ alayka‘uduulud dam’i was saqami


وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَــنىً
مِثْلَ الْبَهَارِمِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَــــمِ
Wa athbatal wajdu khattay ‘abratin wa dan Mithlal bahaari ‘alaa khaddayka wal ‘anami


نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرّقَنِي
وَالْحُبّ يَعْتَرِضُ اللّذّاتَ بِالَألَــــــمِ
Na ‘ am saraa tayfu man ahwaa fa arraqanii Wal hubbu ya’ taridul ladhdhati bil alami


يَا لَا ئِمِي فِي الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
مِنّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ
Yaa laa- imii fil hawal ‘udhriyyi ma ‘dhiratan Minniia ilayka wa law ansafta lam talumi

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Qasidah Burdah
Sholawat Burdah lengkap
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