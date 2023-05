AKSI LUCU Aldi Taher Nyanyi Lagu Coldplay saat Ditanyai soal Nyaleg di Acara Berita, Auto Trending

SURYA.CO.ID - Aldi Taher kembali menyedot perhatian publik.

Nama Aldi Taher tengah trending di Twitter pada hari ini, Jumat (26/5/2023).

Hal itu lantaran Aldi Taher menunjukkan aksi jenakanya tatkala menjadi bintang tamu dalam acara berita di sebuah stasiun TV swasta.

Kala itu, ia ditanya soal keputusannya menjadi calon legislatif atau caleg oleh pembawa acara.

Bukannya langsung menjawab, Aldi Taher malah menyanyikan sepenggal lagu Yellow milik grup musik Coldplay.

Aksinya itu pun langsung menuai atensi publik sampai-sampai menjadi trending di Twitter.

Melansir TribunStyle.com, saat itu Aldi ditanyai soal alasan kenapa dirinya didaftarkan sebagai bacaleg DPR RI di dua partai, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, bukannya menjawab pertanyaan pembawa berita itu, Aldi Taher malah menyanyikan sepenggal lirik lagu Coldplay berjudul Yellow.

"Bang Aldi, bagaimana sih ceritanya, kok bang Aldi bisa langsung dengan dua partai sih Perindo iya, PBB juga iya?" tanya pembawa berita tersebut seperti dikutip TV One pada Kamis (25/5/2023).

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom salam sejahtera buat semuanya, salam kebajikan. Om swastiastu namo buddhaya," jawab Aldi Taher sambil jarinya membentuk isyarat sonkarak hate, salam korea berbentuk hati.

Alih-alih menjawab langsung pertanyaan pembawa berita itu, Aldi Taher malah menyanyikan sepenggal lirik Yellow.

"Look at the stars. Look at the shine for you. Jadi itu menandakan Aldi Taher cinta semua partai di Indonesia, tapi jelas rezeki jodoh maut rahasia allah. Qaddarullah," katanya.

Aldi mencontohkan saat ini posisinya seperti seseorang yang hendak menikah dengan si A, ternyata jodohnya dengan yang lain.

Menurutnya, kedua partai sama-sama baik.