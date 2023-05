Pengadaan Kain Seragam Gratis Siswa SD di Kota Blitar Habiskan Anggaran Rp 775 Juta

SURYA.CO.ID, BLITAR - Dinas Pendidikan Kota Blitar mulai melakukan pengadaan kain seragam gratis untuk siswa di tahun ajaran 2023/2024.

Dinas Pendidikan Kota Blitar menargetkan kain seragam gratis sudah dibagikan kepada para siswa pada Juli 2023.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jais Alwi Mashuri mengatakan pengadaan kain seragam gratis diberikan kepada siswa baru mulai tingkat TK, SD dan SMP.

Sekarang, pengadaan kain seragam gratis untuk siswa mulai berlangsung. Dinas Pendidik Kota Blitar sudah menandatangani kontrak dengan penyedia kain seragam gratis untuk siswa.

"Pengadaan kain seragam gratis untuk siswa SD sudah tanda tangan kontrak mulai 4 April 2023 dan akhir kontrak pada 15 Juni 2023," kata Jais, Kamis (25/5/2023).

Alokasi anggaran pengadaan kain seragam gratis untuk siswa SD sebesar Rp 775 juta.

Tiap siswa SD akan mendapatkan tiga setel kain seragam, yaitu, merah putih, pramuka dan batik.

"Untuk siswa SMP juga sama dapat tiga setel kain seragam. Alokasi anggarannya saya lupa, tapi tidak beda jauh dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Jais menjelaskan, sebelum diberikan ke siswa, kain seragam dari penyedia akan dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil di Bandung, Jawa Barat.

Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kualitas kain seragam yang diberikan kepada siswa sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

"Targetnya, kain seragam gratis sudah diberikan kepada para siswa pada Juli 2023," katanya.

Dikatakannya, Dinas Pendidikan Kota Blitar juga memberikan ongkos jahit kain seragam kepada para siswa.

Ongkos jahit kain seragam untuk tingkat TK Rp 90.000 per setel, tingkat SD Rp 100.000 per setel dan tingkat SMP Rp 110.000 per setel.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi meminta Dinas Pendidikan Kota Blitar terus berkoordinasi dengan penyedia kain seragam gratis untuk siswa.

Harapannya, proses pengadaan kain seragam gratis bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak.

Di sisi lain, Nuhan juga meminta Dinas Pendidikan memastikan kualitas kain seragam untuk siswa benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

"Kami meminta Dinas Pendidikan terus koordinasi dengan penyedia agar pengadaan kain seragam gratis bisa selesai tepat waktu," katanya.

