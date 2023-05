Menuju Kota Kreatif Dunia, Pemkab Ponorogo Gelar Seminar Nasional Hadirkan Narasumber Berkompeten

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk mendapatkan predikat Unesco Creatives Cities Network (UCCN). Salah satunya adalah menggelar seminar nasional.

Seminar nasional itu dilaksanakan di Hotel Maesa, Kamis (25/5/2023). Berbagai narasumber berkompeten dihadirkan, baik secara online maupun offline.

Narasumber tersebut adalah Marry Armstrong Hammond (Coordinator of the UNESCO Creative Cities Of Crafts and Folk Art) Peducah Kentucky USA, Ronny loppies (Focal Point of Ambon UNESCO City of Music) Ambon, Arif Wicaksono ( Ketua Pekalongan Creative City Forum ) Pekalongan, Dr Dwinita Larasati, S.Sn, M.A ( Bandung UNESCO City of Fashion ) Bandung dan Melvi ( Jakarta UNESCO City of Literature Office ) Jakarta.

“Capaian goalnya adalah Ponorogo menjadi kota kreatif dunia. Oleh Katena itu kami mengundang berbagai narasumber,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Slamet Judha Sarwo Edhi, Kamis sore.

Dia menjelaskan, narasumber yang dihadirkan berkompeten. Termasuk kota-kota yang telah menyandang dan masuk dalam jaringan UCCN (Kota Kreatif Dunia)

“Kami ingin apa yang menjadi pengalaman mereka ditularkan kepada kami (Kabupaten Ponorogo). Agar Ponorogo meraih UCCN,” kata Judha, sapaan akrab Slamet Judha Sarwo Edhi.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan, bahwa untuk menjadi kota kreatif dunia itu penting. Ponorogo sudah mempunyai modal reog yang merupakan warisan leluhur.

“Kota ini mempunyai leluhur warisan reog. Seperti cita-cita menciptakan reog, Dunia perlu tahu. Kami ingin belajar kepada semua, menuju Ponorogo kreatif dunia,” pungkasnya.