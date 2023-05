Kontribusi Jatim Capai 30 Persen, Subaru Indonesia Buka Plaza Subaru 3S di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Subaru Indonesia dengan jaringan diler resminya Plaza Subaru resmikan diler 3S (Sales, Service, dan Spare parts) di Surabaya, Kamis (25/5/2023).

Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher, mengatakan pasar Subaru di Surabaya dan sekitarnya sangat besar.

"Memberi kontribusi sekitar 30 persen dari seluruh penjualan Subaru di Indonesia. Hal ini yang membuat kami berani melakukan investasi pengembangan Plaza Subaru ketiga di Indonesia dengan lokasi di Surabaya," kata Arie, di sela peresmian Plaza Subaru Surabaya di kawasan HR Muhammad, Surabaya.

Lebih lanjut, Arie juga menyebut, peresmian Plaza Subaru Surabaya dengan fasilitas penuh 3S merupakan keseriusan Subaru dalam mengembangkan brand dan layanannya melalui jaringan diler resmi dengan standard internasional yang ditetapkan Subaru Corporation Japan dan keramahan khas Omotenashi dalam setiap titik sentuhnya kepada pelanggan.

"Visi kami adalah memberikan 'Enjoyment dan Peace of Mind' dalam setiap proses dengan pelanggan dan pecinta Subaru. Kota Surabaya adalah jantung ekonomi provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat," jelas Arie.

Dengan berdirinya diler baru di wilayah yang strategis tersebut, Arie juga berharap dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pelanggan di kota Surabaya dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan 3S (Sales, Service dan Sparepart).

Plaza Subaru Surabaya berdiri di atas lahan 534 m2, dengan 4 display unit di area Showroom dan 2 working bay di area bengkel.

Pada grand opening Plaza Subaru Surabaya, Subaru Indonesia juga memperkenalkan 3 model yang untuk pertama kalinya hadir di Jawa Timur, yaitu The all new Subaru Crosstrek, The all new Subaru WRX sedan & The all new Subaru WRX Wagon.

"Ketiga model ini dilengkapi dengan 4 fitur kunci seperti Subaru Global Piatform, Symmetrical All wheel Drive, Boxer Engine, dan Subaru EyeSight," kata Satrio Artiono, Operating Manager Plaza Subaru.

Adapun seluruh kendaraan yang dipasarkan Subaru Indonesia melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru telah dilengkapi dengan Garansi 3 tahun / 100.000 km, servis gratis 3 tahun / 50.000km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7.

Untuk harga, seri Subaru WRX M/T (manual) ditawarkan dengan harga Rp 864,5 juta, (On the-road Surabaya).

Kemudian Subaru WRX tS A/T Weight@, ditawarkan dengan harga Rp 964,5 juta,(On the road Surabaya).

Sedangkan untuk The All New Subaru WRX Wagon diperkenalkan dengan 2 varian trim: e Subaru WRX Wagon GT S EyeSight@ ditawarkan dengan harga Rp 990,5 juta (On the road Surabaya) e Subaru WRX Wagon tS EyeSight@ ditawarkan dengan harga Rp 1,044.5 miliar (On the road Surabaya).

"Seluruh the all-new Subaru WRX yang dipasarkan melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru, ditawarkan dengan Garansi 3 tahun / 100.000 km, servis gratis 3 tahun / 50.000km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance (SRA) 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7," beber Satrio.

Terdapat delapan pilihan warna eksterior Subaru WRX, yaitu World Rally Blue, Solar Orange Pearl, Ignition Red, Sapphire Blue Pearl, Ceramic White, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, dan Crystal Black Silica.

Tersedia 2 tipe transmisi, Manual 6-percepatan dan Automatic 8-percepatan Subaru Performance Transmission (SPT) yang memungkinkan penyaluran tenaga ke empat roda berjalan dengan lebih responsif didukung dengan Variable Torgue Distribution AWD system yang menawarkan upshift lebih cepat 305 dan downshift lebih cepat 50 jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.