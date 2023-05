Ajang Unjuk Kemampuan Bidang Teknologi dan Literasi di Rotary Youth Super Competition 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Dalam sebuah pengumuman resmi hari ini, Ir Roos Hermansyah, selaku Ketua Panitia Lomba Rotary Youth Super Competition 2023, memperkenalkan detail-detail menarik tentang kompetisi yang akan segera digelar.

Lomba robot dan literasi yang telah memasuki tahun kedua ini diharapkan menjadi ajang bergengsi yang memperebutkan piagam gubernur serta piagam dinas pendidikan Jawa Timur.

Rotary Youth Super Competition 2023 kali ini akan menjadi ajang yang lebih besar dengan penambahan kategori-kategori menarik. Herman sapaan akrabnya menjelaskan bahwa terdapat sembilan kategori untuk pelajar dan lima kategori untuk kategori open. Para peserta dari SD, SMP, dan SMA dapat bergabung dalam satu tim untuk kategori open, sementara kategori pelajar mensyaratkan peserta berasal dari satu sekolah dengan anggota tim minimal tiga orang dan maksimal lima orang.

"Kami berharap bahwa dengan menambah kategori-kategori ini, kami dapat mengakomodasi minat dan potensi peserta dengan lebih baik. Ini adalah kesempatan bagi para pelajar dan komunitas robot untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi dan literasi," kata Herman dengan antusias.

Beberapa kategori menarik yang ditawarkan dalam lomba ini antara lain mazesolving, gathering, transporter, underwater, drone racing, soccer manual dan auto, sumo 0,5 kg RC, sumo 3 kg RC dan auto, serta technology shunts untuk kategori pelajar. Sementara itu, kategori open meliputi underwater, drone racing, soccer auto, sumo 3 kg dan auto, serta teknologi sains.

Salah satu hal yang membuat Rotary Youth Super Competition 2023 menjadi lomba yang menarik adalah pemberian tools inti kepada peserta saat workshop. Peserta akan menggunakan tools ini untuk menciptakan teknologi yang inovatif yang akan dilombakan dalam kompetisi.

Selain itu, Herman juga mengumumkan bahwa pendaftaran Early Bird akan dibuka mulai tanggal 17 Mei-17 Juli 2023, dengan harga khusus sebesar Rp250.000 per orang. Setelah tanggal tersebut, pendaftaran akan dilanjutkan dengan harga regular price. Workshop direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023, sementara kompetisi akan digelar pada tanggal 16 dan 17 September 2023, bersamaan dengan Dies Natalis Kampus UNAIR.

"Kami sangat menyarankan para peserta untuk segera mendaftar, karena kuota terbatas. Walaupun tanggal pelaksanaan lomba masih agak lama, namun jika kuota terpenuhi, kami akan menutup pendaftaran lebih awal," harapnya.

Lomba ini tetap mengusung tagline yang sudah dikenal, yaitu "To be fair" dan "To be transparent." Panitia berkomitmen untuk menyelenggarakan kompetisi yang adil dan transparan bagi semua peserta. Para komunitas robot dan para pecinta literasi diundang untuk segera mendaftar dan menjadi bagian dari perhelatan Rotary Youth Super Competition 2023. Ajang ini diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong inovasi di bidang teknologi dan literasi di kalangan pemuda Indonesia.