Biodata M Supriadi, Eks Wonderkid Persebaya Surabaya yang Resmi Diperkenalkan Persik Kediri

SURYA.co.id, - Eks wonderkid Persebaya Surabaya M Supriadi resmi diperkenalkan Persik Kediri untuk Liga 1 2023/2024.

Seperti diketahui, M Supriadi telah mengakhiri 4 tahun bersama Persebaya Surabaya.

Eks wonderkid Persebaya itu dipastikan bakal memperkuat sesama tim Jawa Timur yaitu Persik Kediri untuk mengarungi gelaran Liga 1 musim depan.

Kepastian pemain berposisi winger kanan itu memperkuat tim berjuluk Macan Putih diketahui dari instagram resmi klub.

"Selamat Datang!

Supriadi, @moch.supriadi17 is our new Young Guns for this season !

Beri yang terbaik Supri"

Biodata M Supriadi