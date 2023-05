LINK Beli Tiket Konser Coldplay di Jakarta Hari Ini 19 Mei 2023 Pukul 10.00, Beserta Tips Menang War

SURYA.CO.ID - Penggemar grup band London, Coldplay, harus bersiap-siap untuk war tiket konser yang akan digelar di Jakarta, 15 November 2023 mendatang.

Sebab, hari ini (19/5/2023) sekira pukul 10.00 WIB, promotor PK Entertainment akan menjual tiket konser Coldplay di Jakarta, secara umum.

Link pembelian tiket konser Coldplay untuk publik dapat diakses melalui laman coldplayinjakarta.com.

"Public On-Sale starts on 19 May 2023 at 10 a.m. (GMT+7 / Jakarta Local Time)," tulis akun @pkentertainment.id, Selasa (16/5/2023).

Konser Coldplay di Jakarta (Instagram)

Harga tiket konser Coldplay di Jakarta

Ada 11 kategori tiket yang tersedia pada konser Coldplay di Jakarta. Masing-masing kategori memiliki harga yang berbeda.

Ultimate Experience (CAT 1) : Rp 13,2 juta

My Universe (festival): Rp 6,84 juta

CAT 1 (numbered seating): Rp 6 juta

Festival (free standing): Rp 4,2 juta

CAT 2 (numbered seating): Rp 4,8 juta

CAT 3 (numbered seating): Rp 3,9 juta

CAT 4 (numbered seating): Rp 3 juta

CAT 5 (numbered seating): Rp 2,1 juta

CAT 6 (numbered seating): Rp 1,5 juta

CAT 7 (numbered seating) restricted view: Rp 1,5 juta

CAT 8 (numbered seating) restricted view: Rp 960.000

*harga yang tertera belum termasuk pajak

Ketentuan pembelian tiket

Dalam laman tersebut, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pembeli.

Penjualan tiket resmi hanya melalui laman coldplayinjakarta.com

Pembelian tiket harus menggunakan nama identitas yang benar sesuai dengan KTP. Tiket tidak diubah dan/atau dimodifikasi setelah pembelian sudah dilakukan.

Pembeli tiket adalah mereka yang melakukan pembelian tiket, sementara pemegang tiket adalah setiap orang yang memiliki/menguasai tiket untuk memasuki area acara pada tanggal pelaksanaan acara. Satu tiket berlaku untuk satu orang pemegang tiket untuk satu kali masuk ke area acara.

Dengan membeli tiket konser ini, pembeli berarti telah menyetujui pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi secara terbatas untuk keperluan konser.

Setiap transaksi dibatasi maksimal empat tiket dalam kategori yang sama. Satu alamat email dan satu nomor telepon dibatasi satu transaksi.

Terdapat 11 kategori tiket konser. Nomor kursi tersedia pada konfirmasi pemesanan yang akan didapatkan setelah pembayaran diselesaikan.

Tersedia jumlah terbatas untuk tempat duduk yang bisa diakses dengan kursi roda. Pembeli kategori ini juga diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter yang sah.

Harga tiket belum termasuk pajak 15 persen, biaya layanan 5 persen dan biaya lainnya.

E-ticket akan dikirimkan ke alamat email terdaftar pada 7 hari sebelum tanggal konser.

Pemegang tiket wajib menempati duduk yang telah ditentukan panitia sesuai kategori.

Tiket dijual secara langsung dari penyelenggara ke pembeli tiket. Jika pembelian tiket melalui pihak ketiga yang tidak sah, maka menjadi tanggung jawab pribadi.

Tiket tidak dapat digunakan untuk keperluan komersial, tapi diperbolehkan untuk kepentingan hadiah, kompetisi, kontes, dan undian.

Semua penjualan tiket adalah final, tidak bisa ditukar dan diuangkan kembali.

Jika terjadi pembatalan konser, maka tiket akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

Pemegang tiket memberikan hak kepada penyelenggara acara dan sponsor untuk merekam video dan gambar pada kanal apa atau platform pun.

Tidak diperkenankan membawa alat perekam profesional tanpa izin, cairan, alkohol, segala jenis rokok, barang-barang terlarang, benda yang bisa meledak, bahan mudah terbakar, senjata tajam, dan benda-benda kasual mencurigakan yang bisa dijadikan senjata.

Anak-anak di bawah usia 14 tahun harus didampingi oleh orang tua atau wali sah yang berusia 18 tahun atau lebih.

Untuk alasan keamanan, perempuan hamil hanya diperkenankan membeli tiket di kategori duduk bernomor.

Setiap Pemegang Tiket yang datang ke area acara bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan keamanan masing-masing.

Penyelenggara berhak untuk memproses dan menuntut secara hukum bagi orang-orang yang mendapat tiket dengan cara tidak sah.

Pantau akun Instagram @pkentertainment.id dan @temgmt secara berkala untuk info lebih lanjut.

Respons Chris Martin

Sementara personil Coldplay, Chris Martin tak bisa banyak berkata-kata selain berpesan agar semua penggemar mengutamakan keamanan.

"Saya tidak tahu bagaimana menanggapi ini (war tiket). Ini sangat mengesankan, tapi saya harap semua orang tetap aman," kata Chris Martin dikutip dari YouTube Najwa Shihab.

Sambil tersenyum Chris kemudian memberikan pesan lainnya untuk menenangkan penggemar yang sedang war tiket.

"Tenang saja, tentu kami akan kembali lagi, jadi jangan terlalu panik," ucapnya.