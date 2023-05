Oppo Kenalkan OPPO Find N2 Flip di Pasar Surabaya Lewat Pameran Pop Up Store

SURYA.co.id | SURABAYA - Smartphone Oppo langsung agresif mengenalkan seri terbarunya, Oppo Find N2 Flip, di berbagai daerah.

Di Surabaya, smartphone seri lipat pertama Oppo tersebut dikenalkan lewat ajang pameran Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip dengan konsep yang fashionable dan stylish.

Head of PR OPPO Indonesia Baskoro Adiwiyono mengatakan, Surabaya memiliki market flagship yang positif.

"Karena itu, kami memilih Surabaya menjadi kota ketiga, setelah sebelumnya kegiatan serupa telah kami gelar di Jakarta dan Medan," kata Baskoro, saat pembukaan Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip di atrium Pakuwon Mall, Surabaya, Rabu (17/5/2023).

Pop Up Store OPPO Find N2 Flip hadir di Pakuwon Mall Surabaya hingga Minggu (21/5/2023).

Kreativitas yang diwujudkan dalam Pop Up Store ini menggabungkan konsep teknologi dan alam, di mana terdapat hewan peliharaan virtual pilihan yang menarik seperti kucing, anjing, dan kelinci.

Hewan-hewan ini tersebar di seluruh area Pop-Up Store tidak hanya sebagai teman tetapi juga untuk mewakili kelebihan utama OPPO Find N2 Flip.

"Seperti kucing besar yang melompat keluar dari layar ponsel yang menunjukkan cover screen terbesar di kategori hp lipat saat ini," beber Baskoro.

Selain itu, terdapat Low Angle Photo Zone yang dibuat seukuran manusia sebagai salah satu corner menarik untuk membuat konten dengan foto selfie pakai OPPO Find N2 Flip.

Ada berbagai acara menarik yang dilangsungkan selama Pop Up Store ini berlangsung di Atrium Pakuwon Mall Surabaya.

"Bagi para pembeli OPPO Find N2 Flip yang melakukan transaksi di Pop Up Store ini, akan mendapatkan The Official Marvel Studios 'Guardians of the Galaxy Vol 3' Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan," ungkap Baskoro.

Devita, pengusaha kuliner Surabaya dan pengguna smartphone non Android yang sedang mencari HP yang bertipe flip, mengatakan, dirinya membutuhkan smartphone flip yang stylish namun tetap bisa mendukung kesibukannya.

"Saya sempat membandingkan dengan flip merk lain, tapi akhirnya jatuh hati dengan OPPO Find N2 Flip karena suka dengan desain dan warna purple nya yang cantik. Cover screennya juga besar dan fungsional. Lalu kalau hp flip lain itu saat ditutup masih ada celah, OPPO Find N2 Flip bisa tertutup rapat, jadi tidak khawatir kemasukan kotoran," komentar Devina.

Sebagai brand yang selalu berinovasi dalam hal teknologi digital dan senantiasa berkomitmen memenuhi kebutuhan penggunanya telah resmi meluncurkan beberapa waktu lalu dengan konsep peluncuran yang spektakuler di Plaza Indonesia.

Mulai dari menyaksikan film peluncuran OPPO Find N2 Flip karya Ignatius Raditya Bramantya (Bramsky), instalasi arsitektural di OPPO Galery karya Andra Matin hingga trunk show karya Peggy Hartanto dan Stella Rissa.