Harga Telur dan Daging Ayam di Pasar Legi Ponorogo Naik, Pedagang Sebut Banyak Hajatan

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Harga komoditas peternakan seperti telur ayam dan daging ayam potong di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan.

Pantauan di Pasar Legi Ponorogo, harga ayam potong menginjak Rp 35 ribu per kilogram.

Harga Rp 35 ribu per kilogram itu tidak jauh berbeda dengan saat Lebaran 2023 beberapa waktu lalu.

“Sekarang Rp 35 ribu per kilogram. Kemarin itu Rp 34 ribu per kilogram. Tadi pagi sempat tidak ada barang (ayam potong). Makanya harganya naik,” ujar salah satu penjual daging ayam potong, Nadia Putri Anggaraini, Kamis (18/5/2023).

Ditemui di lapaknya dia menjelaskan, jumlah pembeli tetap tinggi. Sehari tetap bisa menjual 30 ekor ayam potong.

“Dari Ramadan harga ayam sudah Rp 30 ribu per kilogram. Kemudian naik, sempat turun ya tetap Rp 30 ribu per kilogram. Sekarang Rp 35 ribu per kilogram. Normalnya Rp 28 ribu per kilogram,” katanya.

Dia menyebutkan, permintaan melonjak. Terlebih saat ini musim hajatan. Mulai dari acara pernikahan hingga orang akan berangkat haji.

“Makanya barangnya sempat kosong itu. Banyak yang masak untuk hajatan,” beber Nadia ketika ditemui di lapaknya di Pasar Legi Ponorogo.

Selain harga ayam potong yang naik, juga harga telur ayam. Untuk telur ayam menginjak angka Rp 30 ribu per kilogram.

“Sebelumnya cuma Rp 27 ribu sampai Rp 28 ribu per kilogram. Harga Rp 30 ribu per kilogram untuk telur ayam ini sudah sepekan ini,” jelas salah satu pelanggan, Rusman.

Rusman memperkirakan naiknya harga telur Katena kebutuhan masyarakat tinggi. Menurutnya banyak acara pernikahan hingga mau berangkat haji.

“Sehingga berdampak naik. Sekarang saya sehari menjual 30 kilogram per hari. Bisanya dua kali lipat. Ya bisa lah 50 kilogram per hari,” tegasnya.

Dia menjelskan memang pembeli akhirnya mengurangi pembelian. Jika biasanya membeli 1 kilogram menjadi setengah kilogram.

“Pengaruh ke pembelian. Ya dikurangilah belinya karena memang mahal ini,” pungkasnya.

