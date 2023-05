Update Tiket Konser Coldplay di Jakarta, Hari Pertama Waiting Room Penuh, 500 Ribu Orang Antre

SURYA.CO.ID - Penjualan tiket konser grup musik Coldplay dimulai pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Adapun, tiket Coldplay yang dijual merupakan tiket presale yang dikhususkan untuk nasabah BCA.

Pembelian tiket presale Coldplay dibuka selama dua hari yakni hari ini dan besok, Kamis (18/5/2023).

Setelah dibuka pada pukul 10.00 WIB, ratusan hingga ribuan calon pembeli langsung menyerbu link tiket.

Hal itu sampai-sampai antrean tidak bergerak selama beberapa menit.

Kemudian pukul 14.00 WIB, pembelian tiket terpantau menunggu antrean.

Tak tanggung-tanggung, ada lebih 500 ribu orang yang tengah mengantre.

"The waiting room is full

There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment.," begitu tulisan dalam situs pembelian tiket, coldplayinjakarta.com.

Harga Tiket Konser Coldplay di Jakarta 2023

Adapun, berikut daftar harga tiket Coldplay di Jakarta:

- Ultimate Experience (CAT 1): Rp 11.000.000

- My Universe (Festival): Rp 5.700.000

- CAT 1 (Numbered Seating: Rp 5.000.000