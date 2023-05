Sekolah Citra Berkat Surabaya Jadi Penerima Hibah Bola Voli untuk Dukung Pembinaan Talenta Siswa

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekitar 290 siswa SMP Citra Berkat Surabaya bersama orangtua terlihat bahagia saat merayakan penutupan kegiatan bertajuk Youth Fest di Lapangan Sekolah Citra Berkat Surabaya, Rabu (17/5/2023).

Di hari ketiga atau terakhir ini para siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka atau memamerkan hasil karya yang telah mereka buat.

Dalam kesempatan ini para siswa kelas 7-9 menampilkan berbagai macam talenta yang mereka punya dalam berbagai bidang, seperti tarian, menyanyi, bermain musik, memamerkan karya seni, cosplay, dan menampilkan kepiawaian dalam bidang olahraga.

Kepala Sekolah SMP Citra Berkat, Adi Haryo Rosyamto menjelaskan digelarnya kegitan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada setiap anak dengan segala kemampuannya.

Ia menekankan bahwa setiap anak itu unik dan berbakat, serta memiliki perjalanan hidup yang berbeda satu sama lain, oleh karena itu, setiap anak harus diapresiasi tanpa memandang penampilan fisik.

"Dengan memberikan wadah dan kepercayaan kepada anak-anak, mereka dapat tampil dan menunjukkan prestasinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan diri. Mereka berani menjelajahi potensi mereka," ujarnya.

Di hari yang sama, Sekolah Citra Berkat Surabaya menerima hibah peralatan olahraga berupa total 528 Bola voli.

Hibah ini diserahkan langsung oleh Budiman selaku Owner Nassau Indonesia kepada Fenny Sukamto selaku School General Manager Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat.

Menanggapi adanya hibab ini, Fenny Sukamto menjelaskan bola voli ini akan didistribusikan ke seluruh sekolah di bawah naungan Group Ciputra.

"Sejumlah 528 Bola Voli ini tidak hanya untuk Sekolah Citra Berkat Surabaya, melainkan juga akan dikirim ke sekolah-sekolah di bawah naungan Group Ciputra," ungkapnya.

Sekedar informasi, kegiatan Youth Fest ini digelar selama tiga hari mulai 15-17 Mei 2023, pada hari pertama dan kedua, siswa diajak untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya keluarga dan orang tua, menyadari berbagai aspek iri hati, mengelola amarah dan kekecewaan, serta menghargai pentingnya kerjasama dan peran siswa dalam kelompok.

Selanjutnya, siswa mengikuti kegiatan coaching clinic yang melibatkan sepuluh materi yang dibawakan oleh fasilitator ahli di bidangnya, seperti basket, drum, keyboard, futsal, Public Speaking, Modern Dance, Climbing, Codding, Modelling, dan lain sebagainya.

Selain itu, siswa juga diajak untuk mengikuti pemaparan tentang Caracter Building yang disajikan melalui permainan kreatif, seperti 'Thinking Out of The Box' yang mendorong anak-anak berpikir kreatif, 'You In Charge' yang menjelaskan pentingnya berdampak dalam komunitas.

Kemudian ada 'Miles Leadership Style' untuk mengenal gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian anak, dan 'Guest Who' yang menekankan pentingnya pendekatan personal dalam komunitas.