Niat Sholat Qadha Lengkap Tata Caranya, Dikerjakan Karena Lupa atau Sengaja

SURYA.CO.ID - Mengerjakan sholat fardhu adalah kewajiban setiap Muslim.

Rasulullah SAW bersabda siapapun yang meninggalkannya maka wajib hukumnya mengganti (qadha) dengan mengerjakan Sholat Qadha.

Menurut Drs. H. Nor Hadi dalam buku Panduan Shalat dalam Keadaan Darurat, pengertian Sholat Qadha adalah mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan.

Adapun mengerjakannya harus sesegera mungkin dilakukan ketika ingat, sesuai dengan tunrunan Rasulullah SAW.

“Barang siapa yang meninggalkan salat karena tertidur atau lupa, maka hendaknya ia melakukan salat setelah ingat” (HR. Bukhari no. 596, Muslim no. 684, At-Thabrani no. 6129, dari hadis Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu).

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan Sholat Qadha Ashar di waktu Maghrib.

Disebutkan Umar bin Khaththab datang pada hari peperangan Khandaq setelah matahari terbenam hingga ia mengumpat orang-orang kafir Quraisy, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam!" Maka Nabi SAW pun bersabda, "Demi Allah, aku juga belum melakasanakannya." Kemudian kami berdiri menuju Bath-han, beliau berwudhu dan kami pun ikut berwudhu, kemudian beliau melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan shalat Maghrib." (HR. Bukhari).

Berikut bacan niat sholat qadha dan tata caranya.

Niat Sholat Qadha

أُصَلِّي فَرْضَ . . . . مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَضَآءً لله تَعَالَى

Usholli fardha (sebutkan nama shalat yang diqadha) mustaqbilal qiblati qadha’an lillahi taala.

Artinya: "Saya niat meng-qadha .... karena Allah Ta'ala".

Gerakan dan doa mengerjakan Sholat Qadha sama atau sesuai seperti salat fardu yang ditinggalkan.

Berikut bacaan niat sholat qadha Maghrib, Isya', Subuh, Dzuhur dan Ashar.